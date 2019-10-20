«Βλέπει» Παναθηναϊκός-Χανιά στη Λεωφόρο ο Γιαννακόπουλος (pics)

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ και του Ερασιτέχνη στηρίζει από κοντά και την ομάδα μπάσκετ γυναικών η οποία ψάχνει την πρώτη της νίκη στην 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
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ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΑΕΚ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
MANCHESTER UNITED -vs
LIVERPOOL FC -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CRYSTAL PALACE 0vs
MANCHESTER CITY 2
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΑΕΚ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
LIVE
REAL SOCIEDAD 2vs
REAL BETIS 1
ΤΕΛΙΚΟ
DEPORTIVO ALAVES 2vs
CELTA DE VIGO 0
ESPANYOL -vs
VILLARREAL CF -
ATHLETIC BILBAO -vs
REAL VALLADOLID -
SEVILLA FC -vs
LEVANTE UD -
MANCHESTER UNITED -vs
LIVERPOOL FC -
ΤΕΛΙΚΟ
US SASSUOLO 3vs
INTER 4
CAGLIARI -vs
SPAL -
SAMPDORIA -vs
AS ROMA -
UDINESE -vs
TORINO FC -
PARMA -vs
GENOA CFC -
AC MILAN -vs
LECCE -
1. FC KOLN -vs
PADERBORN 07 -
TSG 1899 HOFFENHEIM -vs
FC SCHALKE 04 -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
LIVE
UFA 0vs
CSKA MOSCOW 1
ΤΕΛΙΚΟ
ORENBURG 0vs
KRYLIA SOVETOV 1
ARSENAL TULA -vs
FK SOCHI -
DINAMO MOSKVA -vs
FK KRASNODAR -
LIVE
KAYSERISPOR 1vs
KASIMPASA 1
ALANYASPOR -vs
RIZESPOR -
DENIZLISPOR -vs
FENERBAHCE -
LIVE
ΙAΛΥΣΟΣ 0vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
LIVE
OGM ORMANSPOR 25vs
BURSASPOR 21
ΤΕΛΙΚΟ
FENERBAHCE BEKO 74vs
BAHCESEHIR KOLEJI 60
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
GAZIANTEP -
ΤΕΛΙΚΟ
BAXI MANRESA 61vs
IBEROSTAR TENERIFE 81
KIROLBET BASKONIA -vs
REAL BETIS -
FUENLABRADA -vs
UCAM MURCIA -
VALENCIA -vs
UNICAJA -
FC BARCELONA -vs
GRAN CANARIA -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
AS SAINT-ETIENNE -
AS MONACO -vs
STADE RENNES -
OLYMPIQUE MARSEILLE -vs
RC STRASBOURG -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
MILANO -
VIRTUS ROMA -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
RED OCTOBER CANTU -vs
TRENTO -
REGGIANA -vs
ORIORA PISTOIA -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
VL PESARO -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στο κλειστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας προκειμένου να παρακολουθήσει δια ζώσης την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τα Χανιά για την Α1 μπάσκετ γυναικών.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ και του Ερασιτέχνη στηρίζει από κοντά και την ομάδα μπάσκετ γυναικών η οποία ψάχνει την πρώτη της νίκη στην 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
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