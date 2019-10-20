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ΑρχικήΜπάσκετΜπάσκετ: Α1 ΓυναικώνΠαναθηναϊκός
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«Βλέπει» Παναθηναϊκός-Χανιά στη Λεωφόρο ο Γιαννακόπουλος (pics)

«Βλέπει» Παναθηναϊκός-Χανιά στη Λεωφόρο ο Γιαννακόπουλος (pics)

«Βλέπει» Παναθηναϊκός-Χανιά στη Λεωφόρο ο Γιαννακόπουλος (pics)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στο κλειστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας προκειμένου να παρακολουθήσει δια ζώσης την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τα Χανιά για την Α1 μπάσκετ γυναικών. 

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ και του Ερασιτέχνη στηρίζει από κοντά και την ομάδα μπάσκετ γυναικών η οποία ψάχνει την πρώτη της νίκη στην 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος. 

Δείτε τις φωτογραφίες από τον φακό του Βαγγέλη Στόλη

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