Στον Πρωτέα Βούλας η Κίνι Αλμπάνεζ

Η Αμερικανίδα γκαρντ/φόργουορντ είναι γνωστή στο ελληνικό κοινό από τις θητείες της σε Παναθηναϊκό, Αθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Φέτος, άρχισε τη σεζόν στην ελβετική Winterthur.

Η ανακοίνωση του Πρωτέα:

«Η Διοίκηση του ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ καλωσορίζει το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Keani Albanez. Η 25χρονη (9.09.1993) Αμερικανίδα Guard/Forward (1.78m) είναι απόφοιτος του Gonzaga και ο Πρωτέας Βούλας είναι ο 4ος σταθμός στην καριέρα της στην Ελλάδα μετά τον Παναθηναϊκό, Αθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Ευχόμαστε στην Κeani υγεία και πολλές επιτυχίες με τον Πρωτέα μας!

CAREER:

• 2011-2012: Gonzaga (NCAA): 31 games: 2.0ppg, 1.5rpg

• 2012-2013: Gonzaga (NCAA, starting five): 33 games: 6.6ppg, 2.3rpg, FGP: 39.0%, 3PT: 33.6%, FT: 78.4%

• 2013-2014: Gonzaga (NCAA, starting five): 33 games: 9.2ppg, 2.9rpg, 1.0apg, 1.7spg, FGP: 53.9%, 3PT: 34.9%, FT: 75.9%

• 2014-2015: Gonzaga (NCAA, starting five): 34 games: 13.1ppg, 3.0rpg, 2.4apg, 2.4spg, FGP: 51.2%, 3PT: 35.4%, FT: 85.9% 2015 July: China Four Nations Tournament vs. China, Denmark and Czech Republic (Team USA): 6 games: 10.2 ppg,2.8 rpg, 2.3 apg, 1.9 spg

• 2015-2016: Panathinaikos Athens (Greece-A1, starting five): 23 games: 12.7ppg, 3.4rpg, 1.2apg, 2.0spg, FGP: 53.7%, 3PT: 33.0%, FT: 85.1%

• 2016-2017: Athinaikos AS (Greece-A1, starting five): 24 games: 14.7ppg, 4.6rpg, 1.9apg, Steals-2(2.7spg), 2FGP: 50.3%, 3PT: 36.4%, FT-3(88.7%)

• 2017-2018: PAOK Thessalonikis (Greece-A1, starting five): 22 games: 14.0ppg, 4.5rpg, 1.9apg, 2.7spg, 2FGP: 48.6%, 3PT: 37.6%, FT: 80.3%

• 2018-2019: BC Winterthur (Switzerland-SBL, starting five)».