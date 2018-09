Έφτασε και η Τόμας για τον Ολυμπιακό (pic)

Η τρίτη και τελευταία άφιξη. Καλώς ήρθες Τζέσικα Τόμας στον Ολυμπιακό. Welcome @jay__tee3 !! #newcomer #olympiacossfp

A post shared by Olympiacos WBC (@olympiacoswbc) on Sep 1, 2018 at 3:45pm PDT