Έφτασε για λογαριασμό του Ολυμπιακού η Τζόνσον (pic)

Δεύτερη άφιξη για σήμερα. Καλώς επέστρεψες στον Ολυμπιακό Λικέντρα Τζόνσον. Welcome back @lykendraj!! #Kendraisback #olympiacossfp

A post shared by Olympiacos WBC (@olympiacoswbc) on Sep 1, 2018 at 12:05pm PDT