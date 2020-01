Τόκιο 2020: Αντέχουν το σεξ μεταξύ δύο αθλητών τα κρεβάτια του Ολυμπιακού Χωριού

Οι Ιάπωνες παρουσιάσαν τα κρεβάτια του Ολυμπιακού Χωριού και απάντησαν στις επικρίσεις που δέχθηκαν πως δεν αντέχουν το σεξ μεταξύ δύο αθλητών.

Η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο παρουσίασε τα υπνοδωμάτια και τα κρεβάτια του Ολυμπιακού Χωριού που θα φιλοξενήσουν 18.000 αθλητές και μέλη αθλητικών αποστολών από όλο τον πλανήτη, με δεκάδες αθλητές, μεταξύ των οποίων ο Άντριου Μπόγκατ, να σχολιάζουν την αντοχή τους και να υποστηρίζουν πως «πρόκειται για μια φιλόδοξη προσπάθεια αλλά θα διαλυθούν με λίγο σεξ».

Την απάντηση στα σχόλια έδωσαν οι ίδιοι οι διοργανωτές οι οποίοι υποστήριξαν πως οι κλίνες, οι οποίες είναι φτιαγμένες από χαρτόνι και είναι φιλικές προς το περιβάλλον, «δεν θα καταρρεύσουν κατά τη διάρκεια του σεξ - με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν μόνο δύο άτομα κάτω από την... κουβέρτα».

Τα κρεβάτια, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρία, θα ανακυκλωθούν μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων, έχουν μήκος 2.10 και τα στρώματά τους τα οποία είναι φτιαγμένα από πολυαιθυλένιο θα χρησιμοποιηθούν κι αυτά αργότερα για πλαστικά προιόντα.

Όπως πρόσθεσε, μάλιστα, η ίδια, τα κρεβάτια είναι 200 ​​κιλά βάρος, κάτι που είναι περισσότερο από αρκετό για δύο άτομα.«Έχουμε πραγματοποιήσει πειράματα, όπως πτώση μεγάλων βαρών πάνω από τα κρεβάτια» δήλωσε ο εκπρόσωπος τής και πρόσθεσε με νόημα: «Εφόσον παραμείνουν μόνο σε δύο άτομα στο κρεβάτι, θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυροί για να στηρίξουν το φορτίο».

Great gesture...until the athletes finish their said events and the 1000’s of condoms handed out all over the village are put to use........ https://t.co/4wzaoDHL34

— Andrew Bogut (@andrewbogut) January 9, 2020