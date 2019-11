Νικ Μπάτερ: Έχει τρέξει μαραθώνιο σε όλες τις χώρες του κόσμου!

Παναθηναϊκός & Ολυμπιακός παίζουν στη Novibet με σούπερ προσφορά* (21+) | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ήταν περίπου δύο χρόνια πριν όταν ο αδελφικός του φίλος διαγνώστηκε με καρκίνο στον προστάτη και του ανακοινώθηκε ότι απομένουν μόλις δύο χρόνια ζωής. Τότε, ο Νικ Μπάτερ αποφάσισε να ξεκινήσει τον δικό του... μαραθώνιο, να κάνει δηλαδή ένα challenge και να τρέξει την φημισμένη διαδρομή των 42 χιλιομέτρων σε όλες τις χώρες του κόσμου, μαζεύοντας παράλληλα χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, δύο χρόνια μετά την διάγνωση και αφού τερμάτισε μαζί με τον φίλο του στον 196ο μαραθώνιο που ήταν αυτός της Αθήνας, ο Μπάτερ δήλωσε πολύ χαρούμενος που ολοκλήρωσε την δοκιμασία αλλά και που ο φίλος του έχει πάει κόντρα στις προβλέψεις για την υγεία του.

Σημειώνεται ότι, χάρη σε αυτή τη δοκιμασία ο Βρετανός έχει συμπληρώσει 10 διαβατήρια, έχει πραγματοποιήσει 455 πτήσης και, μέσα σε αυτό το διάστημα χρειάστηκε να τρέξει σε 15 χώρες που αποτελούσαν εμπόλεμη ζώνη.

196 marathons in 674 days... What a journey, what an achievement

Nick Butter has become the first person ever to run a marathon in every country! pic.twitter.com/E6nOU21cWl

— BBC Sport (@BBCSport) November 19, 2019