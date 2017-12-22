Μια δημοπρασία για ιερό σκοπό!

Πολλά, σημαντικά και... ξεχωριστά αθλητικά αντικείμενα από σπουδαίες στιγμές, από αγώνες που πέρασαν στην ιστορία περιμένουν ένα δικό σας «χτύπημα» για να τα αποκτήσετε! Κυρίως όμως για να προσφέρετε με τον τρόπο σας σε συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός του www.charityidols.gr!
- ΦΑΝΕΛΑ ΦΟΡΕΜΕΝΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΤΕΛΙΝΙΟ ΒΙΕΙΡΙΝΙΑ ΑΓΓΛΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1-0 (02/06/16) ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ
- ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΕΛΙΚΟΥ EURO ΛΙΣΑΒΩΝΑΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ 2004
- ΦΑΝΕΛΑ ΦΟΡΕΜΕΝΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΒΕΛΓΙΟ-ΕΛΛΑΔΑ 1-1 (25/03/17)
- ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΦΟΡΕΜΕΝΑ ΝΙΚΛΑΣ ΜΠΕΝΤΝΕΡ ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ CHAMPIONSHIP 2016/17 PERSONALIZED
- ΦΑΝΕΛΑ ΡΕΠΛΙΚΑ ΓΕΝΕΥΗ 1991 ΜΠΑΝΕ ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΑΟΚ 2017/18
- ΦΑΝΕΛΑ ΦΟΡΕΜΕΝΗ/ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΠΑΟΚ F.C 2013/14 3η ΕΜΦΑΝΙΣΗ/ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ
- ΦΑΝΕΛΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΟΚ 2017/18 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
- ΦΑΝΕΛΑ ΦΟΡΕΜΕΝΗ ΜΠΕΝΙ ΜΠΑΝΤΙΜΠΑΓΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2-2 (20/10/16) ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
- ΦΑΝΕΛΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ/ΦΟΡΕΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΟΚ 2017/18 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
- ΦΑΝΕΛΑ ΦΟΡΕΜΕΝΗ MVP ΣΕΚΟΥ ΣΙΣΕ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ-ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ 2-1 (09/12/17) ΣΚΟΡΕΡ/ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ
- ΦΑΝΕΛΑ ΦΟΡΕΜΕΝΗ MVP ΣΙΛΒΑ ΧΟΥΑΝΤΕΡΣΟΝ ΑΕΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ 0-0 (26/09/16) SUPER LEAGUE