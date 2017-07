Εκδήλωση στην ανοιχτή δομή προσφύγων στην Ραφήνα

εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής , του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και του Διεθνές Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Τα 60 παιδιά & έφηβοι πρόσφυγες και οι 40 γυναίκες κάτοικοι της ανοιχτής δομής προσφύγων μονογονεικών οικογενειών συμμετείχαν σε βιωματικά αθλητικά δρώμενα.

Η Ντόρα Πάλλη δήλωσε «Για μια ακόμη φορά προσπαθούμε, και θα συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική, να εντάξουμε τα προσφυγόπουλα στους ρυθμούς μιας κανονικής ζωής, θεωρώντας ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά από όπου και αν προέρχονται . Τα παιδιά είναι το μέλλον όλου του κόσμου.»

Συμμετείχαν η ολυμπιονίκης της ξιφασκίας Δήμητρα Μαγκανουδάκη, η ολυμπιονίκης του τζούντο Μαρία Καραγιαννοπούλου, η ολυμπιονίκης του πόλο Βούλα Κοζομπόλη και η προπονήτρια ποδοσφαίρου Μάρθα Μωραίτου.

Την εκδήλωση διοργανώσανε η Ντόρα Πάλλη και η Βούλα Κοζομπόλη, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ποδοσφαίρου με τίτλο «Ακαδημία Ποδοσφαίρου προσφύγων νεανίδων - η Ελπίδα. Ο αθλητισμός ως μέσο κοινωνικής ένταξης προσφύγων νεανίδων». Η ποδοσφαιρική ομάδα γυναικών «Ακαδημία Ποδοσφαίρου προσφύγων νεανίδων - η Ελπίδα» απαρτίζεται από νέα κορίτσια πρόσφυγες που διαμένουν στον οικισμό στην Ραφήνα.

Το πρόγραμμα εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν η Βούλα Κοζομπόλη -αργυρή ολυμπιονίκης υδατοσφαίρισης και πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και η Ντόρα Πάλλη - σύμβουλος εκπαιδευτικών και κοινωνικών θεμάτων, αντιπρόεδρος της «Ακαδημία: Κοινωνία και Αθλητισμός» και υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Η Ντόρα Πάλλη διδάσκει την φιλοσοφία της ειρήνης μέσα από τον αθλητισμό στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως στις κατασκηνώσεις των νέων ηγετών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχει βραβευτεί για την δραστηριότητα της. Αποκορύφωμα η διάκριση στο διεθνές βραβείο “Peace and Sports” για την αθλητική δράση “Get active on #Olympic day #with refugees”. Η Βούλα Κοζομπόλη, έχει διακριθεί σε παγκόσμιο επίπεδο για την συμβολή της στην διάδοση του γυναικείου αθλητισμού με αποκορύφωμα το Πανευρωπαϊκό βραβείο "Αθλητισμός και Γυναίκα" που της απένειμε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή το 2015. Στο πλαίσιο αυτό η Βούλα Κοζομπόλη έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα " make place for one more woman " για περισσότερες γυναίκες στον αθλητισμό, στο οποίο συμμετέχουν πολλές αθλήτριες Ολυμπιονίκες και το οποίο υποστηρίζεται από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών.

Η «Ακαδημία Ποδοσφαίρου προσφύγων νεανίδων - η Ελπίδα έχει ενταχτεί στο πρόγραμμα «make place for one more woman» και έχει την έγκριση και την αιγίδα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η Ντόρα Πάλλη δήλωσε «Για μια ακόμη φορά προσπαθούμε, και θα συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική, να εντάξουμε τα προσφυγόπουλα στους ρυθμούς μιας κανονικής ζωής, θεωρώντας ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά από όπου και αν προέρχονται . Τα παιδιά είναι το μέλλον όλου του κόσμου.»