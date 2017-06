Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Navarino Challenge 2017

Το «Navarino Challenge», με τους περισσότερους Ολυμπιονίκες πρεσβευτές σε αθλητική διοργάνωση έρχεται για ακόμα μια φορά στην Μεσσηνία με πάνω από 10 Ολυμπιακά αθλήματα!

Το «Navarino Challenge» προωθεί το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι ακολουθώντας τον σκοπό συνολικά του Ολυμπιακού Κινήματος με τη βοήθεια Ολυμπιονικών και Πρωταθλητών που εκπαιδεύουν τους νέους μέσω του αθλητισμού, χωρίς καμιά διάκριση. Παράλληλα, τους ενημερώνουν για τα οφέλη της άσκησης και της Μεσογειακής διατροφής και ευαισθητοποιούν τον κόσμο για τη στήριξη της καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρκίας.

Οι εγγραφές για την πολυβραβευμένη διοργάνωση αθλητικού τουρισμού έχουν ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να λάβουν μέρος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link: http://activemedia.com.gr/product/navarino-challenge-2017/

Όπως πέρσι έτσι και φέτος, οι δρομείς του «Navarino Challenge», με αφετηρία το Navarino Dunes της Costa Navarino θα τρέξουν παραλιακά προς την Πύλο, διασχίζοντας την παραλία της Βοϊδοκοιλιάς και ακολουθώντας το μονοπάτι που χάραξε ο Τηλέμαχος αναζητώντας τον Οδυσσέα στα Ομηρικά χρόνια. Σύμφωνα με την Ομηρική παράδοση, ο γιος του Οδυσσέα έφτασε με πλοίο στην παραλία και στη συνοδεία του είχε την θεά Αθηνά μεταμφιεσμένη σε Μέντορα. Στο δρόμο τους θα ανακαλύψουν την μυθική Βοϊδοκοιλιά, τη διασημότερη παραλία της Μεσσηνίας -μοναδικού σχήματος που σκιαγραφεί το ελληνικό γράμμα Ω- και μια από τις ωραιότερες σε όλο τον κόσμο!

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα στις διαδρομές του Ημιμαραθωνίου (21,1χλμ.), των 10χλμ., και των 5χλμ. (τρέξιμο & δυναμικό βάδισμα). Αντίστοιχα, την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η παιδική διαδρομή του 1χλμ. Η αφετηρία και ο τερματισμός όλων των διαδρομών θα είναι κοινός. Τις διαδρομές έχει σχεδιάσει και επιμεληθεί ο πρώην μαραθωνοδρόμος, κάτοχος της πανελλήνιας επίδοσης στην κλασική διαδρομή, προπονητής τρεξίματος και διευθυντής της All About Running, Νίκος Πολιάς. Κατά την φετινή διοργάνωση θα υπάρχει χρονομέτρηση για όλους τους συμμετέχοντες στο τρέξιμο.

Για μια ακόμα χρονιά, οι φίλοι της θάλασσας, θα έχουν την ευκαιρία να κολυμπήσουν χωρίς ανταγωνισμό, στον πανέμορφο όρμο του Ναυαρίνου στο γραφικό λιμάνι της Πύλου καλύπτοντας την ξεχωριστή κολυμβητική διαδρομή του 1 μιλίου (1,6 χλμ.), που έχει σχεδιάσει ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Κολύμβησης, Νίκος Γέμελος (προπονητής που μας έχει χαρίσει αμέτρητες Ολυμπιακές και παγκόσμιες διακρίσεις στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης).

Οι αθλητές και αθλήτριες που θα λάβουν μέρος θα έχουν την ευκαιρία να ξεδιψάσουν με το φυσικό μεταλλικό νερό «Βίκος» που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του οργανισμού κατά τη διάρκεια της άθλησης. Παράλληλα για τέταρτη συνεχή χρονιά, αθλητές και διοργανωτές θα κινηθούν με την ασφάλεια και τους αποδοτικούς κινητήρες των αυτοκίνητων της Ford Motor Ελλάς AEBE, επίσημου χορηγού του «Navarino Challenge».

Μετά την κολυμβητική δράση, θα διεξαχθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά ο αγώνας Stand Up Paddling by BIC® Sport!

Το «Navarino Challenge» θα παρουσιάσει στο λιμάνι της Πύλου ένα καινοτόμο άθλημα όπως το Stand Up Paddling (SUP), που έχει πλέον γίνει δημοφιλές σε όλο τον κόσμο. Οι διασκεδαστικές διαδρομές για τους αρχάριους ή μη, αποτελούν τις καλύτερες επιλογές για όσους θέλουν να βιώσουν την ηρεμία του Ιονίου Πελάγους. Την υποστήριξη του έχει αναλάβει ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα στον κόσμο, η εταιρεία BIC® η οποία έχει παρουσία στο χώρο των θαλασσίων σπορ με την BIC® Sport από το 1979. Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την αξιοπιστία των σανίδων SUP BIC®. Ο αγώνας της όρθιας σανιδοκωπηλασίας θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του καλύτερου surf club, Surf Salad!

Τα προνομιακά πακέτα διαμονής στo The Westin Resort Costa Navarino είναι πλέον διαθέσιμα για όσους θέλουν να απολαύσουν το πλήρες και πλούσιο πρόγραμμα του «Navarino Challenge». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο ακόλουθο link: http://www.westincostanavarino.com/el/navarinochallenge2017

Για να εκμεταλλευτείτε τις προνομιακές αυτές τιμές είναι απαραίτητη η εγγραφή σας σε τουλάχιστον μία δραστηριότητα τρεξίματος, κολύμβησης ή SUP (ανά κράτηση).

Το «Navarino Challenge» θα πραγματοποιηθεί Υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με την υποστήριξη της Costa Navarino και του The Westin Resort Costa Navarino και την στήριξη των Δήμων Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας.

Επίσημος Αερομεταφορέας: Qatar Airways

Επίσημοι Χορηγοί: Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος», Ford Motor Ελλάς AEBE

Επίσημοι Υποστηρικτές: BIC®, BIC® Sport, Wyndham Grand Athens, Ποσειδωνία, Surf Salad

Αρωγοί: Navarino Outdoors, Swim Academy, Navarino Racquet Academy, Apia

Strategic TV Partner: National Geographic

Υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού