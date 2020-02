Τανζανία: 20 νεκροί, μεταξύ τους και παιδιά, από συνωστισμό στη διάρκεια λειτουργίας (pics)

Ο απολογισμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, υπογράμμισε αξιωματούχος της κυβέρνησης της Τανζανίας, ο Κίπι Ουαριόμπα, ο οποίος είναι επίσης επίτροπος του τομέα της πόλης Μόσι, που βρίσκεται στους πρόποδες του Κιλιμάντζαρο, όπου σημειώθηκε η τραγωδία.

Ο συνωστισμός σημειώθηκε την ώρα όπου ένας λαοφιλής ιεροκήρυκας έριχνε «ιερό λάδι» στο λασπώδες έδαφος ενός ανοικτού σταδίου. Πιστοί έσπευσαν στη συνέχεια για να αγγίξουν το σημείο με την ελπίδα να γιατρευτούν από αρρώστιες, αλλά περίπου 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού ποδοπατήθηκαν στον συνωστισμό, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

«Μέχρι τώρα καταμετρήσαμε 20 θανάτους αλλά ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί γιατί υπάρχουν τραυματίες» -τουλάχιστον 16- δήλωσε ο Κίπι Ουαριόμπα.

Το πλήθος παρακολουθούσε μια τελετή προσευχών υπό την καθοδήγηση του Μπονιφάς Μουαμπόζα, που αποκαλείται ο «απόστολος» και διευθύνει ένα ευαγγελικό κίνημα που αποκαλείται «Σήκω και λάμπρυνε την Τανζανία».

«Ο απόστολος Μπονιφάς Μουαμπόζα έριξε ιερό έλαιο από μύρο στο έδαφος», είπε μια γυναίκα που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της σκηνής, η Τζένιφερ Τέμου.

Στον συνωστισμό που ακολούθησε «δεκάδες άνθρωποι έπεσαν αμέσως στο έδαφος από τον συνωστισμό, ορισμένοι σκοτώθηκαν», πρόσθεσε.

«Ήταν φοβερό, οι άνθρωποι ποδοπατήθηκαν χωρίς έλεος», δήλωσε ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο Πίτερ Κιλέουο.

«Ήταν σαν ο ιεροκήρυκας να είχε ρίξει δέσμες δολάρια» και «στη συνέχεια σημειώθηκαν τόσοι θάνατοι...», πρόσθεσε.

Ο Μουαμπόζα διέφυγε μετά το περιστατικό και η αστυνομία τον κάλεσε να παραδοθεί σε τηλεοπτικό μήνυμα που απηύθυνε από την τηλεόραση.

Τελικά συνελήφθη στο λιμάνι της Νταρ ες Σαλάμ την Κυριακή.

This is the FRAUDSTER, masquerading as a pastor Boniface Mwamposa who switched off the lights, asked worshipers to rush for 'blessed oil" he poured on the ground to get prosperity & cure for disease leaving 20 naive souls dead #Tanzania pic.twitter.com/rt62HSqM3j

— African (@ali_naka) February 2, 2020