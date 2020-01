Ιονέσκου για Κόμπι: «Του χρωστάω τα πάντα, η φετινή σεζόν είναι για αυτόν» (vid)

Η Σαμπρίνα Ιονέκσου αγωνίζεται στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον και θεωρείται η καλύτερη παίκτρια στο NCAA.

Λίγο πριν το τζάμπολ της χθεσινής αναμέτρησης έμαθε τα νέα για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ και δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει.

Η Ιονέσκου με τον Μπράιαντ είχαν φιλική σχέση, μιλούσαν συχνά και ουσιαστικά αποτελούσε τον προσωπικό της σύμβουλο.

«Ο,τι κάνω το κάνω χάρη σε αυτόν. Η φετινή σεζόν είναι δική του» είπε πριν ξεσπάσει σε λυγμούς.

Sabrina Ionescu mourns her friend Kobe Bryant ahead of her game against Oregon State. pic.twitter.com/urdYuFSNW5

— espnW (@espnW) January 26, 2020