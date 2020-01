Ο Κόμπι Μπράιαντ δεν είναι πια στη ζωή!

Ο κόσμος του μπάσκετ και όχι μόνο έχει βυθιστεί στο πένθος.

Μάλιστα ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς Μαρκ Κούμπαν ανακοίνωσε πως από εδώ και πέρα κανείς πια δεν θα φορέσει τη φανέλα με το 24 ως ένδειξη τιμής στον Κόμπι!

Mavericks team owner Mark Cuban announces that no player in Mavericks history will ever wear No. 24 again in tribute to Kobe Bryant

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 27, 2020