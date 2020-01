Ο Κοκόριν ψάχνει μια νέα αρχή στην ζωή του μέσω της ουραγού Σότσι (vids)

Τα λάθη, συνήθως, πληρώνονται. Και ο Αλεξάντρ Κοκόριν με τον Πάβελ Μαμάεβ το διαπίστωσαν με τον χειρότερο τρόπο, αφού πέρασαν περίπου έναν χρόνο πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, επειδή τον Οκτώβριο του 2018 ξυλοφόρτωσαν, σε κατάσταση μέθης, έναν αξιωματούχο της ρωσικής κυβέρνησης σε καφετέρια της Μόσχας.

Οι δύο ποδοσφαιριστές είδαν την ζωή και την καριέρα τους να παίρνει την κάτω βόλτα και τώρα, αφού αποφυλακίστηκαν στα μέσα Σεπτεμβρίου, προσπαθούν να δώσουν μια νέα ώθηση. Ο Μαμάεβ περιμένει να ενσωματωθεί στην Ροστόφ, με την οποία συμφώνησε για διετές συμβόλαιο, ενώ ο Κοκόριν ανακοινώθηκε την Τρίτη (21/01) από την ουραγό, νεοφώτιστη Σότσι, ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν από την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, στην οποία ανήκει.

Η επίθεση των Κοκόριν και Μαμάεβ

Πριν από το απαράδεκτο επεισόδιο, ο Μαμάεβ, 31 ετών πλέον, θεωρούνταν ένας από τους καλύτερους μέσους στην Ρωσία και μετρούσε 15 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Ο 28χρονος Κοκόριν, από την πλευρά του, είχε φτάσει να είναι ο βασικός σέντερ φορ των Ρώσων (48 συμμετοχές / δώδεκα γκολ), μένοντας εκτός από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, επειδή υπέστη ρήξη χιαστού, λίγες εβδομάδες πριν από την σέντρα.

Την ημέρα, πάντως, που ανακοινώθηκε ο δανεισμός του, ο Κοκόριν έδειξε πως βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, αφού σημείωσε χατ – τρικ στο φιλικό... 10-0 της Ζενίτ επί της Αλ Ουβάινα του Κατάρ. Το ρωσικό πρωτάθλημα, στο οποίο αμφότεροι θα επιστρέψουν στην δράση, επαναρχίζει στις 28 Φεβρουαρίου, ύστερα από δυόμισι μήνες διακοπής λόγω του χειμώνα.

Ο Κόκοριν εν δράσει

The day his loan move to Sochi is announced, Kokorin helps himself to a hat-trick for Zenit in a 10-0 trouncing of Qatar lower-league team Al Uwaynah in mid-season friendly.pic.twitter.com/DnWnzyWhsi

— Liam Tyler (@tyler_lj) January 21, 2020