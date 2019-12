Ο Ρίτσαρντσον κάνει aiball σε βολή, ο Σίμονς μαζεύει το ριμπάουντ και αφήνει την μπάλα στο καλάθι.

Κάπως έτσι γίνεται το 108-108 και το ματς με τους Χιτ πηγαίνει στην παράταση. Εκεί, το Μαϊάμι επικράτησε αλλά ο Σίμονς έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να φέρει τη νίκη στη Φιλαντέλφεια.

Ben Simmons follows in the missed free throw and puts it back to TIE THE GAME! @sixers 108@MiamiHEAT 108

HEADED TO OVERTIME IN MIAMI! pic.twitter.com/BGhdLQJ6h0

