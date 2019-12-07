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Ιωνικός - Περιστέρι 100-95: Τα τελευταία συγκλονιστικά λεπτά (vid)

Ιωνικός - Περιστέρι 100-95: Τα τελευταία συγκλονιστικά λεπτά (vid)

Ιωνικός - Περιστέρι 100-95: Τα τελευταία συγκλονιστικά λεπτά (vid)

Παρακολουθείστε το κρίσιμο φινάλε της αναμέτρησης του Ιωνικού με το Περιστέρι.

Οι Νικαιώτες πανηγύρισαν τη νίκη επί του Περιστερίου winmasters με 100-95 μετά από διπλή παράταση.

Το φινάλε του αγώνα ήταν συγκλονιστικό με πολλές εναλλαγές στο προβάδισμα.

Παρακολουθείστε τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα..

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