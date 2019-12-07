Ιωνικός - Περιστέρι 100-95: Τα τελευταία συγκλονιστικά λεπτά (vid)

Οι Νικαιώτες πανηγύρισαν τη νίκη επί του Περιστερίου winmasters με 100-95 μετά από διπλή παράταση.
Το φινάλε του αγώνα ήταν συγκλονιστικό με πολλές εναλλαγές στο προβάδισμα.
Παρακολουθείστε τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα..
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 99vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 94vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 75vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 107vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 102
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 77vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 0vs
ΡΟΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
LIVE
ΠΑΟΚ 0vs
ΞAΝΘΗ 0
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 3vs
ΤΣΕΛΣΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 5vs
ΜΠΕΡΝΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ESPANYOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 3vs
ΑΛΑΒΕΣ 0
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
MALLORCA -
LIVE
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 0vs
ΝAΠΟΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΑΛAΝΤΑ 3vs
ΒΕΡΟΝΑ 2
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 5vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2vs
ΜΠAΓΕΡΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΙΨΙΑ 3vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2vs
ΜAΙΝΤΖ 1
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΣAΛΚΕ -
LIVE
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 69vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 53
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 86vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 67vs
ΑΕΚ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ 100vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΡΙΣΑ 82vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 104vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 87vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 108vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 139vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 98vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 108vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 112vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 105vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 119vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 113vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 136
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
LIVE
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 0vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 0
RC STRASBOURG -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΙΣ -vs
ΜΕΤΣ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΡΕΝ -vs
ΑΝΖΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
LIVE
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 0vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 1vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 1vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ 3
LIVE
AKHMAT GROZNY 0vs
ΟΥΦΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΜΠΟΦ 3vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ 1vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 1
LIVE
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ 8vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 6
LIVE
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 9vs
ΜΟΥΡΘΙΑ 11
UNICAJA -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
LIVE
ΤΟΦΑΣ 4vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 10
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 96vs
SIGORTAM.NET ITU 94
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 91vs
BANDIRMA B.I.K. 70
ΤΕΛΙΚΟ
DARUSSAFAKA TEKFEN 78vs
BESIKTAS 59
LIVE
ΟΦΗ 1vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 2
LIVE
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ 1vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
CHANG KAI-CHEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 0vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 2vs
LEE DUCKHEE 0
ΤΕΛΙΚΟ
JANG/KIM 1vs
LEE/WU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΝΣΕΟΝΓΚ ΤΣΟΥΝΓΚ 1vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GONG/ZHANG 1vs
NAM/SONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 3vs
GWAREK ORNONTOWICE 1
Παρακολουθείστε το κρίσιμο φινάλε της αναμέτρησης του Ιωνικού με το Περιστέρι.
Οι Νικαιώτες πανηγύρισαν τη νίκη επί του Περιστερίου winmasters με 100-95 μετά από διπλή παράταση.
Το φινάλε του αγώνα ήταν συγκλονιστικό με πολλές εναλλαγές στο προβάδισμα.
Παρακολουθείστε τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα..