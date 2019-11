Μόνο οι ΛαΒίν και Κάρι τέτοιο ποσοστό στα τρίποντα! (pic)

Εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Ζακ ΛαΒίν με τους Χόρνετς, αφού πέτυχε 13 τρίποντα και το νικητήριο (2η καλύτερη επίδοση της ιστορίας).

Ο ηγέτης των Μπουλς είχε 13/17 τρίποντα, δηλαδή σούταρε με ποσοστό 76%. Με αυτόν τον τρόπο ισοφάρισε τον Στεφ Κάρι στο καλύτερο της ιστορίας.

Το συγκεκριμένο στατιστικό αφορά παίκτες που πήραν τουλάχιστον 15 τρίποντα σε ένα ματς.

Zach LaVine finished with a career-high 49 pts and 13 3-pointers, tied for the 2nd-most 3s in a game in NBA history.

LaVine shot 76% percent from 3 tonight (13-17), tied with Stephen Curry for the best single-game 3-pt FG pct in NBA history by anyone who took at least 15 3s. pic.twitter.com/kUaScJneis

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 24, 2019