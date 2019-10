Zeleo bih da se zahvalim svim trenerima koji su me trenirali,saigracima i svim ljudima u klubu. U ZVEZDI sam proveo prelepih 12 godina,bilo je puno uspona i padova,radovanja,plakanja,neopisive srece. Na “MARAKANI” sam naucio mnogo toga pre svega da budem dobar covek i naravno mnogo toga sto se tice fudbala. San mi je bio da debitujem i postignem gol za najvecu svetinju u drzavi i naravno dupla kruna ali jos se nije ostvario, ja se iskreno nadam da cu ostvariti svoj san jednog dana. Ovo mi je jedan od najtezih dana u zivotu jer napustam svoju drugu kucu. ZVEZDA je zivot sve drugo su sitnice

