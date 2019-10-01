Ολυμπιακός: Πρόστιμο 18.000 ευρώ στον Καραπαπά

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GALATASARAY 26
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RYTAS 92vs
LOKOMOTIV KUBAN 86
OLDENBURG -vs
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KK PARTIZAN -
Ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 18.000 ευρώ για τις δηλώσεις που είχε κάνει για θέματα διαιτησίας και VAR.