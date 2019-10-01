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Ολυμπιακός: Πρόστιμο 18.000 ευρώ στον Καραπαπά

Ολυμπιακός: Πρόστιμο 18.000 ευρώ στον Καραπαπά

Ολυμπιακός: Πρόστιμο 18.000 ευρώ στον Καραπαπά

Ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 18.000 ευρώ για τις δηλώσεις που είχε κάνει για θέματα διαιτησίας και VAR.

Η απόφαση:
 
Η Πειθαρχική Επιτροπή έλαβε την ακόλουθη απόφαση: κηρύσσει τον κ. Κώστα Καραπαπά, αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, πειθαρχικά ελεγκτέο και του επιβάλει ποινή δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000€), για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται πειθαρχικώς στα άρθρα 20Α παρ. 1, 2α, 3, 4α και 25 παρ. 1 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. και που φέρεται ότι τελέσθηκε στις 1-9-2019.

 

 

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