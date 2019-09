Ολυμπιακός: Το «ευχαριστώ» του Μαρτίνς στους συμπατριώτες του (pic)

Η διακοπή του πρωταθλήματος έδωσε την ευκαιρία στον Πέδρο Μαρτίνς να ταξιδέψει στη χώρα του μαζί με τον Αθλητικό Διευθυντή των Πειραιωτών, Κριστιάν Καρεμπέ και παραβρέθηκε σε ένα μεγάλο συνέδριο.

Μάλιστα, ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκληση.

Πιο συγκεκριμένα τόνισε: «Ήταν μεγάλη μου χαρά να συμμετάσχω στο Soccerex Europe 2019 στην Πορτογαλία. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση».

It was a big pleasure to participate in Soccerex Europe 2019 in Portugal. Thank you @ligaportugal for the invitation.

Ήταν μεγάλη μου χαρά να συμμετάσχω στο Soccerex Europe 2019 στην Πορτογαλία. Σας ευχαριστω για την προσκληση @ligaportugal. #soccerexeurope #portugal pic.twitter.com/qvAmYLLVHR

— Pedro Martins (@CoachPMartins) September 7, 2019