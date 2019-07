Είναι μία από τις λίγες παίκτρεις στην ιστορία του WNBA που έχουν καρφώσει.

Η Μπρίτνι Γκράινερ δεν θα δυσκολευόταν να το κάνει στο All Star Game και θέλησε να προσφέρει πλούσιο θέαμα στον κόσμο με τις εντυπωσιακές πτήσεις του.

Δείτε το show της

@brittneygriner

Relive the THREE dunks she threw down during @ATT #WNBAAllStar! pic.twitter.com/c0SYTcpXfq

— WNBA (@WNBA) July 27, 2019