Σενάρια για trade του Ουέστμπρουκ (pic)

Ο «PG13» αποφάσισε να ακολουθήσει τον Καουάι Λέοναρντ στην ομάδα του Λος Άντζελες, βάζοντας «φωτιά» στο ΝΒΑ και τη Δύση.

Μετά από αυτή την είδηση, ο Άλεξ Κένεντι του «Hoopshype» ανέφερε πως δεν αποκλείεται ο Ράσελ Ουέστμπρουκ να φύγει επίσης.

«Μην εκπλαγείτε αν οι Θάντερ ανταλλάξουν τον Ράσελ Ουέστμπρουκ. Κάποια στελέχη του ΝΒΑ πιστεύουν πως είναι μια πιθανότητα. Οι Θάντερ θα μπορούσαν να αποφασίσουν να... τινάξουν στον αέρα το ρόστερ τους και να το χτίσουν ολοκληρωτικά από την αρχή», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

Don't be surprised if the Thunder trade Russell Westbrook. A number of NBA executives believe it's a possibility. Oklahoma City could decide to blow up their roster and completely rebuild.

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) 6 Ιουλίου 2019