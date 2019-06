Στη Ζενίτ για τρία χρόνια ο Ζούμπκοφ (pic)

Από τη Μόσχα μετακόμισε στην Αγία Πετρούπολη ο Αντρέι Ζούμπκοφ.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της Χίμκι για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του, ήρθε αυτή της Ζενίτ.

Ο Τζουάν Πλάθα ήθελε τον Ζούμπκοφ αφού είναι και γηγενής παίκτης.

Να θυμίσουμε πως η Ζενίτ είναι ανάμεσα στις ομάδες οι οποίες διεκδικούν την wild card της επόμενης Euroleague.

Андрей Зубков переходит в «Зенит»!

Контракт с форвардом рассчитан на три года.

Andrey Zubkov in Zenit! The contract with the forward is for three years.#Zenitbasket pic.twitter.com/FkG1iuYoVu

— БК «Зенит» (@zenitbasket) 24 Ιουνίου 2019