Το “Urban dictionery” θεωρείται κάτι σαν το λεξικό για τις αργκό του... δρόμου. Εκεί λοιπόν κάποιος είχε τη μυθική ιδέα να τοποθετήσει και τον Ρομέλου Λουκάκου, θεωρώντας ότι δεν του ταιριάζει και τόσο το να είναι ο βασικός φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Συγκεκριμένα, στο επίθετο του Βέλγου επιθετικού δόθηκε η έννοια του ρήματος ως μέρος του λόγου.

Επομένως, το Lukaku σε αυτή την πλατφόρμα μεταφράζεται ως... χάνω κάτι από τον έλεγχό μου/ καταστρέφω - δεν χειρίζομαι σωστά κάτι εξαιτίας ανικανότητας ή έλλειψης συγκέντρωσης.

Το κορυφαίο είναι ότι έχει και το εξής παράδειγμα...

steve - I really like this girl, everything is going so well!

John - Dont Lukaku it mate.