Η στιγμή της εκτόξευσης πιλότου από μαχητικό αεροσκάφος (vid)

Οι ασκήσεις μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ διεξάγονταν στην αεροπορική βάση March Air, όταν τα πράγματα παραλίγο να πάρουν δραματική τροπή.

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που ένα F-16 έκανε ελιγμούς δίπλα ακριβώς από τον αυτοκινητόδρομου από τον οποίο περνούσαν εκατοντάδες οχήματα, όταν ο πιλότος διαπιστώνοντας ότι έχει χάσει τον έλεγχο του αεροσκάφους αναγκάστηκε να κάνει χρήση του εκτοξευτήρα του καθίσματός του για να σώσει τη ζωή του.

Ευτυχώς, όλα εξελίχθηκαν ομαλά, ενώ οι άκρως εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν καρέ καρέ από έκπληκτους διερχόμενους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν όσα έβλεπαν.

New dashcam footage captures the moment a pilot ejected from an F-16 just before his fighter jet crashed into a warehouse near March Air Reverse Base in Southern California last week.

Fortunately, no one was seriously injured. https://t.co/rnh8B6ni6q pic.twitter.com/Lux8l5KMJ5

— ABC News (@ABC) May 22, 2019