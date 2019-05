Με ανακοίνωσή της την Παρασκευή, η Μπαρτσελόνα εξήγησε ότι την ίδια κιόλας μέρα, ο Λουίς Σουάρες έπρεπε να μπει στο χειρουργείο, ώστε να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στον μηνίσκο του δεξιού γονάτου του. Αυτό σημαίνει ότι ο Ουρουγουανός επιθετικός δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στον τελικό του Κόπα ντελ Ρέι κόντρα στη Βαλένθια (25 Μαΐου).

Ο Ουρουγουανός επιθετικός θα χρειαστεί έναν με ενάμισι μήνα, για να επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό και αυτό θα έχει ως συνέπεια να μην προλάβει πιθανώς ούτε το Κόπα Αμέρικα. Το γόνατό του είχε πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και υποβαλλόταν σε συντηρητική θεραπεία, ενώ το 2017 είχε ξαναπεράσει από το χειρουργείο για τον ίδιο τραυματισμό.

