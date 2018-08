Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να έχασε στον ημιτελικό από τον Άλεξ Ζβέρεφ στο Σαν Χοσέ, αλλά του ανήκει το hilight του αγώνα με έναν έξοχο πόντο!

Mάλιστα το πόσταρε και ο ίδιος στο twitter!

Mum: “What did you learn at school today?”

Me: “This!” https://t.co/fDZnK31U4c

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) 4 Αυγούστου 2018