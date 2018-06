H N. Kορέα... σόκαρε τους Αργεντινούς κι έκανε τεράστιο δώρο πρόκρισης στο Μεξικό! Οι Μεξικάνοι ήθελαν να... ανταποδώσουν και το έδειξαν με συνθήματα αποθέωσης στην πρεσβεία των Νοτιοκορεατών στο Μέξικο Σίτι!

Mexico fans celebrating outside the Korean ambassador’s house in Mexico City is the best thing you’ll see today. #MEX #KOR #WorldCup pic.twitter.com/0SkeIvAA4K

— Krowd9 | 2018 World Cup (@Krowd9) June 27, 2018