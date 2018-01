Στις 16/12 ο Ουεστμπρουκ αποχαιρέτησε τον Εμπίντ με trash-talking με αποτέλεσμα να ανέβουν οι τόνοι.

Η κόντρα των δύο καλά κρατεί κι αυτό έγινε και απόψε.

Με το ματς να λήγει υπέρ των Θάντερ, ο Ράσελ Ουέστμπρουκ χτυπούσε την μπάλα στο παρκέ και παράλληλα κοιτούσε άγρια τον Καμερουνέζο ο οποίος χαμογελούσε αμήχανα.

Russ grilled the hell outta Embiid at the end of the game (via @bleacherreport) pic.twitter.com/cTXDq9O3My

