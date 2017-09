Ο Μέσι είναι σούπερ κι εκτός γηπέδων (vid)

Μέσι, εσύ σούπερ σταρ κι εκτός γηπέδων! Ο Αργεντίνος την ώρα που έφτασε στο γήπεδο για το ματς με την Ουρουγουάη είδε έναν πιτσιρικά να τον πλησιάζει τρέχοντας, θέλοντας να φωτογραφηθεί μαζί του! Οι σεκιούριτι έτρεξαν να τον απομακρύνουν με τον μικρό να απογοητεύεται... Ωστόσο, η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα με τον Μέσι να επεμβαίνει και να φωτογραφίζεται μαζί του!

Young fan dragged away by Lionel Messi's security, finally gets to meet his idol pic.twitter.com/3OtN8IVFep

— BBC News (World) (@BBCWorld) September 1, 2017