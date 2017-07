Μέσι, Νεϊμάρ, Πικέ, Αρντά παρουσίασαν τη νέα φανέλα στην Ιαπωνία.

Εκεί, ο Αργεντινός σούπερ σταρ κλήθηκε να δείξει τις ικανότητές του και στο μπάσκετ δείχνοντας πως το... έχει.

Όπως θα δείτε το χεράκι του... αλφάδι!

Messi is the best even in basketball.. pic.twitter.com/YTnGsHCUVr

— Messi World (@MessiWorId) July 14, 2017