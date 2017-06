Ενα... ξόρκι για τη Μεγάλη Κυρία!

Croeso Champions League που λένει και οι φίλοι μου οι Ουαλοί! Ο γερο-Γιοβάισα τρελάθηκε, άφησε γυναίκα στη Ρωσία και μαζί με την παρέα του κάνει ζωάρα στο Κάρντιφ! Μην ακούτε τους Ισπανούς, δωματιάρα βρήκα, η πτήση δεν είχε προβλήματα και κακώς με τάραξαν... Χωρίς Σβετλάνα μπορώ, αλλά έβδομο χαμένο τελικό δεν θα τον αντέξω. Ο Γιούρι με γλεντάει από το πρωί θυμίζοντάς μου τον τελικό του 1998 και τον Μιγιάτοβιτς, ενώ ο Ολενγκ φωνάζει Ράμος και Κριστιάνο! Το ξέρατε εσείς πως έχουν σκοράρει σε δυο τελικούς και κανένας παίκτης δεν το έχει κάνει τρεις;

Μα τον Πούτιν είναι... κίνητρο και να βάλει γκολ ο Πορτογάλος είναι στο 2.20! Εκανα το λάθος να πω... Ιγουαΐν, αλλά το γέλιο τους ακούστηκε στο Μπουένος Αϊρες, αφού μου θύμισαν πως σε τελικό δεν έχει σκοράρει ποτέ. Αυτόν που φοβούνται είναι ο Ντιμπάλα. Ο μικρός είναι έτοιμος να απαντήσει στον Μιγιάτοβιτς που είπε την «Κυρία» loser, είναι ο παίκτης όπου Ράμος και Βαράν θα τα βρουν σκούρα. Στο 3.10 να βρει δίχτυα και τον πιστεύω φουλ!

Η Γιουβέντους είναι η ομάδα μου, αλλά σέβομαι την... τσαρίνα Ρεάλ! Είναι όμως ο Αλέγκρι αρκετά έξυπνος, η τακτική του τσακίζει κόκαλα κι αν κρατήσουμε εκτός εστίας τον Ισκο, πήραμε την κούπα. Δεν ξεχνάω τα τρία γκολ παθητικό στη διοργάνωση και το 2.90 του άσου είναι η επιλογή μου, σε συνδυασμό με το 2-3 γκολ που θα το βρούμε στο 2.05! Η ιστορία λέει ιταλική ομάδα για κατάκτηση του τίτλου, αφού ομάδα από την γειτονική χώρα σηκώνει την κούπα κάθε επτά χρόνια. Είμαι με τους αριθμούς, μα πολύ περισσότερο με την καλή μπάλα! Υπάρχει ωραιότερο πράγμα στη ζωή από το να βλέπεις μπάλα με φίλους… Cпокойная ночь Σβετλάνα, είναι ώρα για Τελικό!

Κι αν ακόμα ψάχνετε λύσεις για να ποντάρετε με ασφάλεια και να κερδίζετε ταυτόχρονα δωρεάν MB με κάθε καλάθι ή γκολ, υπάρχει η COSMOTE Prepaid Mastercard!

The Chaaaampioons!

#UCLfinal Matchday!

Two European giants do battle in Cardiff. Are you @juventusfc or @realmadrid? pic.twitter.com/dJ5A5qgU0S

— Champions League (@ChampionsLeague) 3 Ιουνίου 2017