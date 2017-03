Να σέβεστε τη Γιούβε του Αλέγκρι!

«So come on Leicester Boys, make some F…ing noise, we go wild wild wild, we go wild wild wild»… Από το ν’ ακούω τη γκρίνια της Σβετλάνα γιατί δεν της δίνω την πιστωτική κάρτα, χίλιες φορές τον μεθυσμένο φίλο Ολεγκ από το Λέστερ! Κάτσε να δούμε ρε γυναίκα τι θα γίνει με την κρίση στο… ΝΑΤΟ και μετά πήγαινε στη Μόσχα και σάρωσε τα όλα. Γυναίκες φίλοι μου… Αλήθεια, πόσο ζηλεύω που δε θα μια απόψε στην Αγγλία για να δω από κοντά τη ματσάρα! Είπα στον φίλο μου πως θα μαι στα προημιτελικά, αλλά μάλλον το έκανα για να σταματήσει να φωνάζει, γιατί δεν πιστεύω πως τα θαύματα συνεχίζονται… Η Σεβίλλη είναι ομαδάρα, ο Σαμπάολι τεράστιος προπονητής και για μένα στα φαβορί για τον αντί-Ενρίκε.

Καλή η ατμόσφαιρα του King Power, σωστή και η προετοιμασία της Λέστερ στο Ντουμπάι, αλλά οι Σεβιγιάνοι δύσκολο να αποκλειστούν 3η φορά στη φάση των «16». Το ξέρατε σύντροφοι πως προκρίθηκε στις 17 από τις 18 (!) περιπτώσεις μετά από νίκη σε πρώτο ματς στο «Πιθχουάν». Θα στηρίξω το 2-3 γκολ που το βρίσκουμε στο 2.10, αφού καλύπτει τόσο το G.G. (1.57) όσο και την ισοπαλία (3.60)

Το ξέρατε πως η Σεβίλλη σκόραρε στις 15/17 τελευταίες εκτός έδρας αναμετρήσεις της σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν το έκανε στο «Μπερναμπέου», με τη Ρεάλ, αλλά και στη Λυών (0-0). Μου αρέσουν οι αριθμοί όπως η βότκα σύντροφοι! Να βρει πρώτη δίχτυα είναι στο 1.80!

Οσο για την άλλη τη ματσάρα, δεν έχω να πω πολλά. Για μένα η Γιουβέντους είναι ομαδάρα με τα όλα της και οφείλει πολλά στον Μαξ Αλέγκρι. Φανέλα τεράστια, αλλά και μυαλό στον πάγκο... Κακή η απόφαση του καλοκαιρινού διαζυγίου και μακάρι να τα βρουν και να συνεχίσουν να είναι «οικογένεια». Θα έριχνα από τώρα μια ματιά στο… νικητή του Champions League!