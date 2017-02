Τα λουλούδια στα... αστέρια!

Επιτέλους αξιότιμε αναγνώστη μου, η ώρα έφτασε. Το Champions League ξεκινάει! Και με τι ματσάρα. Η Παρί υποδέχεται την Μπαρτσελόνα και ο Λούκας Μόουρα αποκάλυψε το πλάνο των γηπεδούχων: θα προσπαθήσουν να... δέσουν τον Μέσι. Οι Παριζιάνοι είναι ομάδα έδρας και έχουν μόλις 1 ήττα στα 42 τελευταία ευρωπαϊκά εντός έδρας παιχνίδια τους. Μην μου πεις ότι δεν εντυπωσιάστηκες. Πότε έχασαν; Το 2015 από την Μπαρτσελόνα...

Έτσι, στο 3,50 βρίσκουμε την ισοπαλία και στο 2,20 το διπλό. Από εκεί και πέρα στα 5 από τα 6 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε over, που πληρώνει 1,75, ενώ εναλλακτικά υπάρχει και το G/G στο 1,62. Η Παρί δεν έχει καταφέρει ποτέ να κρατήσει το μηδέν με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα, με την επιλογή για over 1,5 για τους φιλοξενούμενους να τιμάται στο 1,95. Είναι λογικό να υπολογίζουμε για σκόρερ οποιαδήποτε στιγμή τον Μέσι στο 1,95, ενώ εντυπωσιακός φέτος είναι ο Καβάνι. Ο Ουρουγουανός, όμως, δεν έχει σκοράρει ποτέ επί των Καταλανών... Στο 2,10 να σπάσει την παράδοση. Τέλος, έχουμε και τις αγαπημένες μου κάρτες. Η παράδοση δείχνει under 4,5 κίτρινες, σημείο που έχει επιβεβαιωθεί στα 5 από τα 6 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια και πληρώνει 1,75.

Η μοναδική μου σχέση με την Πορτογαλία αναγνώστη μου είναι το καλό κρασί. Δεν έχει τύχει να βρεθώ στις ακτές του Ατλαντικού, όμως θα ήθελα να βρίσκομαι στο «Ντα Λουζ» (δεν γράφω πόλη, γιατί η Σβετλάνα παρακολουθεί και θα το ζητήσει το ταξίδι 100%), καθώς πιστεύω ότι Μπενφίκα και Ντόρτμουντ θα προσφέρουν θέαμα. Και πώς να μην το κάνουν εδώ που τα λέμε; Στα 11 από τα 12 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της Μπορούσια στη διοργάνωση είχαμε over, που πληρώνει 1,87, ενώ στα 5 από τα 7 τελευταία εντός έδρας της Μπενφίκα G/G, που είναι στο 1,70.

Οι Λουζιτανοί τα βρίσκουν σκούρα απέναντι σε γερμανικές ομάδες τα τελευταία χρόνια, καθώς μετράνε μόλις 1 νίκη στα 15 τελευταία ματς, όμως ποντάρουν στην έδρα τους, όπου έχουν χάσει μόλις 1 φορά στα νοκ άουτ από την Τσέλσι το 2012. Η Ντόρτμουντ από την άλλη είναι αήττητη φέτος στο Champions League, οπότε είναι λογικό να συγκλίνουμε στο… κίτρινο. Στο 3,40 η ισοπαλία και στο 2,35 το διπλό.

Τέλος, με έχεις μάθει αναγνώστη μου, είμαι λίγο παράξενος. Έτσι, μέτρησα ότι σε όλα τα εντός έδρας ματς της Μπενφίκα φέτος στη διοργάνωση είχε λιγότερες από 2,5 κίτρινες κάρτες. Έτσι, αποφάσισα να ποντάρω στο να έχουν οι Βεστφαλοί περισσότερες κίτρινες, επιλογή που θα βρείτε στο 2,25. Συν ότι σε όλα τα ματς στη φάση των ομίλων οι γηπεδούχοι είχαν περισσότερα από 4,5 κόρνερ. Αμέ, μπορούμε να ποντάρουμε και σε αυτό στο 1,65.

Αυτά αξιότιμε αναγνώστη, γιατί έχουμε και ετοιμασίες. Θα έρθει ο ξάδερφος ο Μίσα από το μακρινό Νοβοσιμπίρσκ να φέρει κι άλλο κρύο μαζί του και να δούμε μαζί την επανέναρξη του Champions League. Του είπα να έρθει μπας και γλιτώσω κάπως την γκρίνια της Σβετλάνα που περίμενε κεριά, δώρα, ρομαντικό δείπνο και τέτοια... Και μην ξεχνάς ότι θα με βρεις και στα live του gazzetta!