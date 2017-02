Σίνγκλετον, Αστέρας και… Euro 2004

Σύντροφοι χαίρεται…

Η Γαλατά έβγαλε… ψυχούλα στα τελευταία παιχνίδια και πλέον, λογίζεται ως ένας κανονικός αντίπαλος για κάθε ομάδα της Euroleague. Ειδικά εντός έδρας. Απόψε, στήνει… δόκανο και περιμένει τον Παναθηναϊκό, σ’ ένα ματς που, λέω ότι, θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Για αυτό και έκανα… στροφή – πως τα λέω έτσι ο ευγενής- στα ειδικά στοιχήματα του ματς. Και εξηγώ, για να μαθαίνεις…

Βρήκα στο 1.85 το over 9.5 πόντων του Τάιους. Ναι, ξέρω, έχει καλή φροντ λάιν ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Αμερικανός είναι σε φόρμα και, ειδικά αν δεν παίξει ο τραυματίας Πλάις, θα πάρει αρκετές επιθέσεις κάτω από το καλάθι. Στην ίδια λογική και το over 10.5 του Σίνγκλετον που θα κληθεί να παίξει αρκετά απόψε, αφού «ματσάρει» καλύτερα με τους under size ψηλούς της Γαλατά.

Από την Πόλη στο Βελιγράδι, με τον Αστέρα να θυμίζει… ΤΣΣΚΑ. Θηρία οι Σέρβοι και με μαζεμένες νίκες, έχουν να λένε πως θα κυνηγήσουν τα playoff μέχρι το τέλος. Τώρα, μεταξύ μας, μόνο σε μένα θυμίζουν την Ελλάδα του 2004; Αμυνα που σπάει κόκκαλα, η καλύτερη στη Euroleague μην το ξεχνάτε, αυταπάρνηση και ομαδικό πνεύμα. Ότι ακριβώς έμαθε στους Ελληνες παίκτες κι ο Ρεχάγκελ… Για να μην το κουράζω, μέσα από την άμυνα θα παλέψουν να πάρουν και το αποψινό κόντρα στην Εφές. Οι Τούρκοι δεν μπορούν να ελέγξουν τον ρυθμό, ειδικά στα ματς εκτός έδρας, και βρήκα το under 155.5 στο 1,90.

Αργότερα το βράδυ, βρήκα το διπλό της Ρέαλ στο 1.91. Από την Ταού, Κάχα Λαμποράλ και προσφάτως… Μπασκόνια, οι Μαδριλένοι ηττήθηκαν και στα τρία τελευταία τους στη Euroleague. Βέβαια, δεν αγωνίστηκαν στο σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα, πήραν ανάσες και κυρίως, μοιάζει να παίζουν καλύτερα το τελευταίο διάστημα. Πόσο μάλλον, από την στιγμή που ξαναβρήκε τη χαμένη του φόρμα ο Γιουλ. Από την άλλη, η Μπασκόνια, έπαιξε δυο φορές σε τρεις μέρες με την Μπαρτσελόνα και γενικώς, μου φαίνεται πως έβγαλε κούραση από τα μαζεμένα ματς…