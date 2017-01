Πέρασε τον Κόμπι ο Κάρι και έκανε ρεκόρ 15ετίας! (pics)

Απέναντι στους Κλίπερς, ο Κάρι είναι... δαιμονισμένος, πετυχαίνοντας 43 πόντους.

Μάλιστα, στην τρίτη περίοδο σημείωσε 25, ενώ όλη ομάδα του Λος Άντζελες σημείωσε 23!

Αυτή ήταν η 5η φορά στην καριέρα του που σημειώνει 25 πόντους σε μια περίοδο και έτσι πέρασε τον Κόμπι Μπράιαντ που είχε κάνει κάτι ανάλογο τέσσερις φορές. Ουδείς άλλος έχει καλύτερο ρεκόρ σ΄αυτόν τον τομέα τα τελευταία 15 χρόνια.

Most 25-point quarters in last 15 seasons:

Stephen Curry: 5

Kobe Bryant: 4 pic.twitter.com/a1IEJaEgSB

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 29, 2017