Κόντρα στον Γιουλ και… live

Ακόμα να συνέλθω από το σοκ! Ο Σάρας αποβλήθηκε χτες βράδυ κι αντί οι… φαντάροι του να οπισθοχωρήσουν, άρχισαν να σφυροκοπούν την ΤΣΣΚΑ! Είχα χρόνια να περάσω τόσο ωραία σε γήπεδο. Βέβαια, έπρεπε να δείτε τον αγαπημένο μου Σαρούνας μετά το ματς. Τόση ενέργεια αυτό το παιδί που έψαχνε παρέα να πάνε για… σουτάκια. Τέλος πάντως, enough is enough που λένε και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού! Πως τα γράφω έτσι ο ευγενής!

Πάμε στα σημερινά. Φαντάζομαι περιμένετε από μένα σημείο για το Μιλάνο – Ολυμπιακός. Θα σας απογοητεύσω σύντροφοι, γιατί ομολογώ ότι δυσκολεύομαι πολύ να «διαβάσω» το αποψινό ματς κι επειδή μάντης δεν είμαι, είπαμε από δω θα ακούτε μόνο αλήθειες. Δεν θα ποντάρω τίποτα. Θα στήσω… καραούλι στο live κι εκεί κάτι μπορεί να γίνει.. Οσοι πιστοί, προσέλθετε στο live του gazzetta.gr την ώρα του αγώνα…

Από τα υπόλοιπα δύο της βραδιάς, θα πω την αμαρτία μου, μου φάνηκε υπερβολικό το 2,45 της Νταρουσάφακα. Εντάξει παίζει εκτός έδρας, εκεί όπου δεν κάνει και τις καλύτερες εμφανίσεις, αλλά συγγνώμη έχετε καθόλου την Εφές φέτος; Ασόβαρη, ασύνδετη, με το μυαλό στην επίθεση και μόνο, οπότε γιατί να είναι φαβορί και μάλιστα του 1.55. Πρώτη σκέψη το διπλό με πλεονέκτημα 4.5 πόντων, για να καλύψω και το ενδεχόμενο μια ήττας στο νήμα για την ομάδα του Μπλατ.

Τρινκιέρι εναντίον Λάσο ή Μπάμπεργκ εναντίον Ρεάλ το τελευταίο ματς της βραδιάς και σ’ αυτό βρήκα ενδιαφέρον στα ειδικά των παικτών. Πρώτο, πρώτο το over 12.5 πόντων του Μέλι. Ο Ιταλός κάνει σταθερά καλά παιχνίδια με την Μπάμπεργκ φέτος, ειδικά εντός έδρας. Βρήκα το line στο 12.5 και το κράτησα. Αντίθετα, ξανά στους 16.5 πόντους βρήκα το line του Γιουλ κι όσο ο Ισπανός θα παραμένει ντεφορμέ, τόσο το under στους πόντους θα έχει νόημα στοιχηματικό. Το ίδιο κάναμε και την περασμένη εβδομάδα και δικαιωθήκαμε, θυμάστε;