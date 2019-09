bwin: Χρυσός Χορηγός του συνεδρίου του Economist (pics)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο του “The Economist” με τίτλο: “The sports business summit for SE Europe: The sky’s the limit”, στο οποίο η bwin ήταν Χρυσός Χορηγός. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου, στο Divani Apollon Palace.

Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι μελλοντικές επενδύσεις στο χώρο αλλά και η χρήση της τεχνολογίας στα σπορ. Παράλληλα αναλύθηκαν οι επενδυτικές ευκαιρίες αλλά και το επιχειρηματικό περιβάλλον της αγοράς των σπορ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και παρουσιάστηκαν πετυχημένα case studies.

Μεταξύ των καταξιωμένων ομιλητών ήταν και ο εκπρόσωπος της bwin στην Ελλάδα, κ. Γιάννης Καποδίστριας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα είναι χώρα των άκρων», επιχειρώντας να εξηγήσει το γεγονός ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες γίνονται επενδύσεις που μπορούν να στηρίξουν χρυσά μετάλλια και διακρίσεις. Αντίθετα, στην Ελλάδα, αν και παλαιότερα δίνονταν χρήματα για βελτίωση των επιδόσεων αθλητών και ομάδων, πλέον δεν δίνεται τίποτα, ενώ προστίθενται και άλλοι περιοριστικοί παράγοντες όπως είναι οι κανονισμοί και η υψηλή φορολογία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα αναφέρθηκε τόσο στη συνεργασία της bwin με την ΚΑΕ Ολυμπιακός όσο και στον θεσμό της «υιοθεσίας» αθλητών, εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 ως μια πρακτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Αναφορικά με την Νέα Γενιά Ολυμπιονικών, η bwin μέσω του προγράμματος «bwin Cares» υποστηρίζει έμπρακτα εδώ και ένα χρόνο τις προσπάθειες 11 πρωταθλητών στο δρόμο για το Τόκιο καλύπτοντας ετήσια έξοδα προπονήσεων και συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.

Στο πάνελ με θέμα “SPORTS AND THE BETTING INDUSRTY: THE ROLE IN SOCIETY” συμμετείχε και ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, κ. Νίκος Λεπενιώτης. O κ. Λεπενιώτης ανέφερε ως παράδειγμα το μπάσκετ όπου ο επενδυτής-χορηγός ξέρει εν πολλοίς τι αξία θα πάρει πίσω όταν επενδύσει κάποια χρήματα και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το στοίχημα. «Αυτό που ψάχνουμε είναι μία εταιρεία που μπορεί να στηρίξει τη φιλοσοφία μας -μια σύμπραξη, μια συνεργασία», τόνισε, εξηγώντας ότι η ομάδα πρέπει να κατανοήσει τι μπορεί να κερδίσει από τη χορηγία, διότι το θέμα δεν είναι απλώς ένας χορηγός του Ολυμπιακού αλλά ένας εταίρος, που θα συμβάλει στο να δημιουργηθεί αξία για το brand. Εν κατακλείδι, τόνισε ότι το πιο σημαντικό στην επιτυχία οποιασδήποτε χορηγίας είναι η δημιουργία ενιαίας αξίας για τους συμβαλλόμενους.