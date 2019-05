Η INTERSPORT στηρίζει τις γυναίκες με τη νέα της συλλογή ρούχων

Η INTERSPORT ξεκίνησε πριν λίγο καιρό ένα κίνημα αφιερωμένο στις γυναίκες, τις καθημερινές «αθλήτριες» της ζωής, για να πιστέψουν στην ανεξάντλητη δύναμη που έχουν μέσα τους.

Το INTERSPORT WOMANISM, το κίνημα που εμπνέει και πιστεύει στις γυναίκες, μόλις δημιούργησε μια συλλογή ρούχων WOMANISM, για καλό σκοπό!

Με μηνύματα: Own Your Time, Own Your Choices, Own Your Confidence και Own Your Style, αυτή η νέα συλλογή δημιουργήθηκε για να εμπνεύσει ακόμα περισσότερο τις γυναίκες, αλλά και για να τις στηρίξει έμπρακτα. Με κάθε αγορά της συλλογής ρούχων WOMANISM, η INTERSPORT συνεισφέρει στο έργο του πανελλήνιου συλλόγου γυναικών με καρκίνο μαστού, Άλμα Ζωής, προσφέροντας 20% των πωλήσεων.

Η νέα συλλογή ρούχων #WOMANISM, είναι διαθέσιμη στα 50 καταστήματα INTERSPORT και intersport.gr, ενώ στο womanism.intersport.gr το κοινό μπορεί να διαβάσει και να εμπνευστεί από αληθινές ιστορίες καθημερινών γυναικών.