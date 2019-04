O χρόνος μετρά αντίστροφα για το Spetsathlon (pics)

Ο αγώνας – σταθμός για το ελληνικό τρίαθλο θα γίνει για έβδομη χρονιά και θα προσελκύσει εκτός από τους χιλιάδες αθλητές και πολλούς πρωταθλητές, όπως ο Γρηγόρης Σουβατζόγλου, νικητής στο περσινό Spetses Triathlon Sprint, ο Χρήστος Γαρέφης, ο Γιάννης Χριστοδούλου, η Τζένη Μπουλμέτη, η Νάντια Συντζανάκη, η Κατερίνα Σάπαρη, ο προπονητής Βασίλης Κρομμύδας, ο πρωταθλητής Κωνσταντίνος Γκελαούζος, οι κορυφαίοι κολυμβητές Στέφανος Δημητριάδης, Γιάννης Δρυμωνάκος, Δημήτρης Κουλούρης, Απόστολος Χρήστου και οι παρααθλητές Αντώνιος Τσαπατάκης, Νίκος Παπαγγελής, Μάκης Καλαράς και Ευθυμία Γκουλή.

Στην ιστοσελίδα του αγώνα www.spetsathlon.com, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα πολλά και συναρπαστικά αγωνίσματα, να κάνουν την εγγραφή τους, αλλά και να βρουν χρήσιμες πληροφορίες για τη μετάβαση και τη διαμονή τους στο πανέμορφο νησί του Αργοσαρωνικού.

Το Spetsathlon, δεν είναι ένας ακόμα αγώνας τριάθλου, αλλά μία πολύπλευρη αθλητική εμπειρία, όπως αποδεικνύουν τα επιμέρους αγωνίσματα του, που ικανοποιούν το κάθε γούστο, αλλά και τις δυνατότητες όλων των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα το τριήμερο 10-12 Μαϊου θα γίνουν:

Spetses Triathlon Sprint:

750μ. κολύμβηση / 25χλμ. ποδήλατο / 5χλμ. τρέξιμο

Spetses Triathlon Endurance:

1500μ. κολύμβηση / 50χλμ. ποδήλατο / 10χλμ. τρέξιμο

Κολυμβητικοί Αγώνες 1000μ. και 3000μ.

Αγώνας Ποδηλασίας 25χλμ.

Αγώνας Τρεξίματος 5χλμ.

Spetses SUP event by BIC

Για πρώτη φορά φέτος θα γίνει και αγώνας τρεξίματος 5χλμ., το 5Κ #charity4sports Run που διοργανώνεται για άτομα όλων των ηλικιών και είναι αγώνας προσφοράς και αλληλεγγύης. Το σύνολο των κερδών του αγώνα θα δοθεί στο charity4sports που είναι η μοναδική ΜΚΟ που ασχολείται αποκλειστικά με τον αθλητισμό και υποστηρίζει τις προσπάθειες τεσσάρων νεαρών αθλητών στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς αγώνες στο Τόκυο.

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Spetses mini Marathon και του Spetsathlon, Δρ. Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη, αναφέρθηκε στο νέο αυτό αγώνα που υπάρχει στο πρόγραμμα του κορυφαίου ελληνικού τριάθλου:

«Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα του Spetsathlon, το 5Κ #charity4sports Run που είναι ένας αγώνας προσφοράς. Δεν θέλουμε μόνο να κάνουμε αθλητισμό, αλλά να προσφέρουμε και στον αθλητισμό, καθώς το charity4sports στηρίζει τέσσερα νέα παιδιά που έχουν το όνειρο συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στους Παραολυμπιακούς του Τόκυο. Καλούμε όλο τον κόσμο να ταξιδέψει στις Σπέτσες το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, για να ζήσει μία μοναδική αθλητική εμπειρία, να περάσει όμορφα και παράλληλα να προσφέρει στους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες!»

Το Spetsathlon 2019 θα στηρίξουν οι :

Χρυσός Χορηγός θα είναι για τέταρτη συνεχή χρονιά, η κορυφαία εταιρία αθλητικού εξοπλισμού Under Armour. Η Αμερικάνικη εταιρία, πιστεύοντας στις αρχές που πρεσβεύει το τρίαθλο όπως το πάθος, η θέληση και το «ευ αγωνίζεσθαι», δεν θα μπορούσε να λείπει από το Spetsathlon. Το αθλητικό ιδεώδες του θεσμού, η προσήλωση στο αποτέλεσμα παρά τις αντιξοότητες, η επιμονή και η δίψα για διάκριση, αλλά και το ‘’ταξίδι’’ προς το στόχο, αποτελούν θεμελιώδεις βάσεις για το κορυφαίο sports brand που γνωρίζει ότι, πέραν του άρτιου εξοπλισμού, το βασικό συστατικό είναι η ‘’ψυχή’’.

Μέγας Χορηγός του Spetsathlon και του Spetses mini Marathon θα είναι η GVC Holdings με το brand BWIN. Η GVC αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως επιχειρηματικούς ομίλους στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών και του αθλητικού στοιχηματισμού. Με τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα, παρέχει υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω μερικών από τα πιο δημοφιλή brands της αγοράς που περιλαμβάνουν τις bwin, Sportingbet και Ladbrokes. Στο Spetsathlon θα συμμετέχουν ενεργά και οι αθλητές της Bwin – μέλη του προγράμματος «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Τόκυο» που ανήκουν στην Νέα Γενιά Ελλήνων Ολυμπιονικών.

Χορηγοί του Spetsathlon 2019 είναι το ARLA PROTEIN, μία πρωτοποριακή σειρά, με ροφήματα γάλακτος σε 4 γεύσεις, επιδόρπια γάλακτος, Cottage Cheese και κίτρινο τυρί σε φέτες, όλα με Φυσική Πρωτεΐνη και Χαμηλά Λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο τρόπο να ενισχύσετε τον οργανισμό σας, μετά την άσκηση. Για πρώτη φορά φέτος το Arla PRΟΤΕΙΝ θα φροντίσει για την προθέρμανση αλλά και την αποκατάσταση όλων των συμμετεχόντων στους αγώνες, με έμπειρη ομάδα προπονητών, της οποίας, θα ηγείται ο πρωταθλητής κολύμβησης, γυμναστής και πρεσβευτής του Arla Protein Δημήτρης Κουλούρης.

H DHL, ο ηγέτης των διεθνών ταχυμεταφορών που με την αξιοπιστία και την ταχύτητά της θα φροντίσει να βρίσκεται στο νησί έγκαιρα όλο το απαραίτητο υλικό του αγώνα, η HERBALIFE NUTRITION, κορυφαία εταιρεία στον χώρο της διατροφής θα προσφέρει τα απαραίτητα συστατικά για έναν υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής και η BIC®, η κορυφαία εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο των γραφικών, αναπτήρων, ξυριστικών και καλσόν θα δώσει τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει και να δοκιμάσει το άθλημα του SUP και να συμμετάσχει στο Spetses SUP event by BIC®.

Financial Sponsors θα είναι η Alpha Bank και η Visa. Η Alpha Bank, σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για 140 χρόνια, εισέρχεται δυναμικά στην εποχή της ψηφιακής καινοτομίας και συνεχίζει να διακρίνεται για την εταιρική της υπευθυνότητα. Η Τράπεζα στηρίζει με συνέπεια τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την κοινωνία και το περιβάλλον και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό. Η Visa Inc. (NYSE:V) αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στις ψηφιακές πληρωμές, με στόχο να συνδέσει τον κόσμο μέσω του πιο καινοτόμου, αξιόπιστου και ασφαλούς δικτύου πληρωμών.

Η Melissa, θα είναι και πάλι χορηγός με τα Νέα Melissa High Protein ζυμαρικά, μια ακόμα καινοτομία της Melissa με φυσική πρωτεΐνη βρώμης που είναι ιδανικά για μια ισορροπημένη διατροφή & έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Η Melissa θα διοργανώσει το καθιερωμένο Melissa Pasta Party, προσφέροντας έτσι σε όλους τους παρευρισκόμενους την ενέργεια που χρειάζονται πριν και μετά τους αγώνες!

Beauty Partner του 7ου Spetsathlon θα είναι η Biotherm, που θα φροντίσει για την ενυδάτωση και την αντηλιακή προστασία των αθλητών και των θεατών με μια σειρά από καινοτόμα -στην τεχνολογία, αλλά και στην υφή- φυσικά προϊόντα. H σύνθεσή τους περιέχει την ευεργετική δύναμη του μοναδικού συστατικού Life Plankton™ που αναβλύζει στα Γαλλικά Πυρηναία Όρη.

Η κορυφαία εταιρεία τεχνολογικών προϊόντων για το τρέξιμο, την ποδηλασία, την κολύμβηση και όχι μόνο, GARMIN, θα είναι ο Timing Sponsor των αγώνων.

Η ΚOSMOCAR SKODA, στηρίζει την αγωνιστικότητα, το αθλητικό πνεύμα και το πάθος που οδηγεί στη νίκη, ως Official Car Partner. Παρουσία θα έχουν τα καταξιωμένα SUV της μάρκας, KAROQ το οποίο κατέκτησε τον τίτλο «Αυτοκίνητο του 2019» για την Ελλάδα και KODIAQ, το οποίο αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις στην κατηγορία του, τη χρονιά που μας πέρασε.

Η Voltaren Emulgel, το προϊόν που δίνει λύσεις στα προβλήματα των μυοσκελετικών πόνων, ανακουφίζοντας από τα συμπτώματα της φλεγμονής, στηρίζει δυναμικά, φέτος για πρώτη φορά τη διοργάνωση και τους αθλητές του Spetsathlon, συμμετέχοντας ως supporter. *

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ γιορτάζει φέτος τα 50 της χρόνια και θα συμμετέχει στη διοργάνωση προσφέροντας αγαπημένα προϊόντα της ελληνικής οικογένειας που ξεχωρίζουν για τη φρεσκάδα, τη νοστιμιά και τη θρεπτικότητά τους.

Υποστηρικτές του αγώνα θα είναι : το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, που θα φροντίσει την ΑΥΡΑ όλων των αγωνιζομένων προσφέροντας σωστή ενυδάτωση στους αθλητές, ο Μακεδονικός Χαλβάς, που θα χαρίσει δύναμη και ενέργεια σε αθλητές και όχι μόνο, η πρωτοπόρος στην κατηγορία της και Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο GU Energy με τα πολύτιμα ενεργειακά gels, το αθλητικό ισοτονικό ποτό των μεγαλύτερων αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως, POWERADE, η Coca-Cola, οι κινηματογράφοι ODEON που θα προβάλουν το διαφημιστικό σποτ του Spetsathlon πριν τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες, η DOLE, η μοναδική εταιρεία στην ελληνική αγορά που μπορεί να κάνει ολοκληρωμένη πρόταση φρέσκων φρούτων , θα φροντίσει τους αθλητές μας με τη διανομή μπανάνας και φρέσκου ανανά.

Η Hellenic Seaways θα είναι ο Transportation Partner της διοργάνωσης προσφέροντας έκπτωση 10% σε όλους τους συμμετέχοντες που θα ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς στο νησί.

O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με την υπερσύγχρονη κινητή μονάδα του και την αποστολή εξειδικευμένης ομάδας ιατρών και νοσηλευτών, θα αναλάβει την ιατρική κάλυψη του αγώνα και όχι μόνο, ενώ η παρουσία της κινητής μονάδας στις Σπέτσες θα συνδυαστεί και με δράσεις εταιρικής ευθύνης προς την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, ναυαγοσωστικές υπηρεσίες θα παρέχει η LifeguardHellas.

Η LG Electronics Hellas, πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο της τεχνολογίας, πρεσβεύοντας τη φιλοσοφία «Η ζωή είναι ωραία όταν συμμετέχεις», θα υποστηρίξει για μία ακόμη χρονιά τη διοργάνωση του Spetsathlon ως “Τechnology Ρartner”.

Αρωγοί του αγώνα ο Εμπορικός Σύλλογος Σπετσών και το Μουσείο Μπουμπουλίνας στις Σπέτσες.

Media Partner της διοργάνωσης θα είναι η INNEWS.

Χορηγοί Επικοινωνίας του Spetsathlon θα είναι το Hello, το Gazzetta.gr, η Liquid Media, και το Shape.

#Spetsathlon - #2winis2participate- #inspireandbeinspired