Η INTERSPORT «ανεβάζει στο βάθρο» όλες τις γυναίκες

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, στο χώρο «Θα σε Κάνω Βασίλισσα», η INTERSPORT παρουσίασε στους καλεσμένους τη νέα φιλοσοφία της, το INTERSPORT #womanism, με την οποία έρχεται ακόμα πιο κοντά στη σύγχρονη γυναίκα – καθημερινή «αθλήτρια» της ζωής –, αναπτύσσοντας μια δίοδο προς το καθημερινό empowerment – την ενδυνάμωση – των γυναικών. Στόχος της INTERSPORT είναι το #womanism να αποτελέσει το σημείο αναφοράς κάθε γυναίκας, που μέσα από την καθημερινότητά της καλείται να γίνει κυρίαρχος του εαυτού της και να κατακτήσει ό,τι της ανήκει. Τους 6 κύριους πυλώνες που αντιπροσωπεύουν το νόημα του INTERSPORT #womanism, εκπροσώπησαν 6 ξεχωριστές γυναίκες με τις προσωπικές τους, ιδιαίτερες ιστορίες, τις οποίες μοιράστηκαν στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου: Για τον πυλώνα Own Your Time, η Ντορέττα Παπαδημητρίου – ηθοποιός/ παρουσιάστρια, Own your Choices, η Ελευθερία Ζούρου – ιδρύτρια και CEO του doctoranytime.gr , Own your Style, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου – ηθοποιός, Own Your Confidence, η Καρολίνα Πελενδρίτου - Δις Χρυσή Παρολυμπιονίκης, Own your Health, η Κέλλη Λαμπροπούλου – Ορθοπεδικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μιου Αθηνών και Επιστημονικός Συνεργάτης Συλλόγου Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα», και για τον Πυλώνα Own Your Body, η Βασιλική Μιλλούση – Πρωταθλήτρια Γυμναστικής.

womanism.intersport.gr

Όσο αυξάνεται η ενασχόληση των γυναικών με πολλά και διαφορετικά καθήκοντα, τόσο αυξάνονται και οι «ρόλοι» που οι γυναίκες καλούνται να υιοθετήσουν! Σε αυτούς τους πολλαπλούς ρόλους έρχονται καθημερινά να ανταποκριθούν με αυτοπεποίθηση, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση. H INTERSPORT πιστεύει στην ανεξάντλητη δύναμη που έχει μέσα της κάθε γυναίκα και την κάνει ξεχωριστή. Στέκεται δίπλα της και την στηρίζει σε κάθε της προσπάθεια, μοιράζεται μαζί της τα ίδια όνειρα και το ίδιο πάθος! Έτσι απευθύνεται σε αυτήν και δημιουργεί έναν ψηφιακό στίβο «δύναμης και ενέργειας» το womanism.intersport.gr, για να την εμψυχώνει σε κάθε της βήμα, ώστε να πιστέψει στον εαυτό της και τις δυνατότητές της και να μπορεί ελεύθερη να ορίζει το σώμα, το στυλ, τις επιλογές, τον χρόνο, την υγεία, την αυτοπεποίθησή της και τελικά τη ζωή της ολόκληρη.

INTERSPORT #womanism: 6 «κυρίαρχοι» πυλώνες

Η INTERSPORT μετουσιώνει την ιδέα και το νόημα της φιλοσοφίας της δημιουργώντας 6 διαφορετικούς πυλώνες που αντιπροσωπεύουν τους κύριους τομείς που καλούνται οι γυναίκες να κυριαρχήσουν: Own Your Time, Own Your Choices, Own Your Style, Own Your Confidence, Own Your Health, Own Your Body.

Καλεί για τον κάθε πυλώνα μια γυναικεία, ξεχωριστή προσωπικότητα να τον εκπροσωπήσει, και φιλοξενεί στο womanism.intersport.gr τη δική της μοναδική ιστορία. Κάπως έτσι επέλεξε 6 γυναίκες, 6 «αθλήτριες» της καθημερινότητας, 6 πραγματικές μαχήτριες που εμπνέουν με τις προσωπικές τους ιστορίες…