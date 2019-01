Το Oxbelly είναι μια ετήσια συνάντηση κινηματογραφιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα από εργαστήρια, ομιλίες και λοιπές δραστηριότητες, το Oxbelly έχει σκοπό να ωφελήσει τους νέους κινηματογραφιστές, φέρνοντάς τους σε επαφή με συναδέλφους τους από την διεθνή κοινότητα. Αποτελεί πρωτοβουλία του παραγωγού Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Oxbelly S.A., και ξεκίνησε το 2015 στην Costa Navarino της Μεσσηνίας.



Το Εργαστήριο Σεναρίου και Σκηνοθεσίας Oxbelly (Oxbelly Screenwriters & OxbellyDirectors Lab) τελείται υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της σκηνοθέτιδος Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη (Chevalier, Attenberg). Τα Labs προσφέρουν σε 8 έως 10 κινηματογραφιστές, την ευκαιρία να εξελίξουν τα σενάρια της πρώτης ή δεύτερης ταινίας μεγάλου μήκους τους μέσα από 6 ημέρες εντατικής εργασίας, στο μυθικό τόπο της Μεσσηνίας.



Φέτος για πρώτη χρονιά θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες που το επιθυμούν, να σκηνοθετήσουν μία σκηνή της επιλογής τους. Καθόλη τη διάρκεια του Lab, οι συμμετέχοντες έχουν στο πλάι τους ως μέντορες διεθνώς καταξιωμένους κινηματογραφιστές οι οποίοι μέσω one on one συναντήσεων αλλά και masterclasses, τους προσφέρουν πολύτιμα εφόδια για να ολοκληρώσουν το έργο τους.



Για το 2018, οι Σύμβουλοι Σεναρίου ήταν οι Εύα Στεφανή (Λουόμενοι), Michael Almereyda (Hamlet), Paul Thomas Anderson (Phantom Thread), Naomi Foner (Running On Empty), Miguel Gomes (Arabian Nights), Tamara Jenkins (Private Life) και Tobias Lindholm (A War). Tα ονόματα των Creative Advisors για το 2019 θα ανακοινωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.



Μέχρι και το 2018, οι αιτήσεις συμμετοχής σεναρίων γίνονταν μέσω πρόσκλησης. Φέτος, με την υποστήριξη της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση για 4η συνεχόμενη χρονιά, και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Οxbelly κάνει ανοιχτή πρόσκληση (open call) για αιτήσεις από την Ελλάδα, από τις οποίες θα επιλεγούν, μετά από διπλή αξιολόγηση, 2 έως 4 κινηματογραφικά σενάρια που θα ξεχωρίσουν.



Η κατάθεση αιτήσεων του πρώτου κύκλου αξιολόγησης ανοίγει στις 20 Δεκεμβρίου 2018 και λήγει στις 21 Ιανουαρίου 2019. Οι αιτήσεις που θα περάσουν στον δεύτερο κύκλο αξιολόγησης θα ενημερωθούν μέσω email τον Φεβρουάριο.



Για περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.