H TAG Heuer ανανεώνει της συνεργασίας της με την Aston Martin Red Bull Racing Formula 1 Team

Ο Stéphane Bianchi, Διευθύνων Σύμβουλης της TAG Heuer και Πρόεδρος του Τμήματος Ρολογιών της LVMH και ο Christian Horner, επικεφαλής της Red Bull Racing ανακοίνωσαν στις 4 Δεκεμβρίου την ανανέωση της συνεργασίας των δύο εταιρειών για τρία ακόμη χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι η TAG Heuer θα είναι Official Timekeeper, Official Watch και Team Performance Partner of Red Bull Racing μέχρι το τέλος του 2021.

«Κανείς δεν αντιπροσωπεύει καλύτερα το motto μας #DontCrackUnderPressure από την Aston Martin Red Bull Racing, με τη νεανική της ομάδα και την αντισυμβατική της προσέγγιση στη Formula 1,

που έχει φέρει όλες αυτές τις επιτυχίες στις πίστες» δήλωσε ο Stéphane Bianchi. «Για εμάς, ήταν προφανές ότι η απίστευτη σχέση της TAG Heuer με τη Formula 1 έπρεπε να συνεχιστεί μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας».

H TAG Heuer βρίσκεται στον κόσμο της Formula 1 από το ξεκίνημά της κιόλας, το 1950, έχοντας κατά καιρούς διαθέσει σε διάφορες ομάδες μηχανικά χρονόμετρα που μετρούν το 1 δέκατο του δευτερολέπτου.

Από το 1971 ως το 1979 ήταν ο Επίσημος Χρονομέτρης της Scuderia Ferrari, ενώ ο αείμνηστος Ayrton Senna ήταν ο πρώτος Πρεσβευτής της καμπάνιας Don’t Crack Under Pressure.

Για το 2019, η Red Bull Racing αναμένει μια συναρπαστική σεζόν, έχοντας ανανεώσει το συμβόλαιο του Max Verstappen και έχοντας εξασφαλίσει την άφιξη του Pierre Gasly στην ομάδα.

Η TAG Heuer εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον Daniel Ricciardo για τη σχέση που είχαν τα περασμένα τρία χρόνια και του εύχεται το καλύτερο για το μέλλον.