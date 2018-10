Σε αποκλειστικότητα το Professional Butler Course από το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Με στόχο την παροχή ανώτερης ποιότητας εκπαίδευσης, αλλά και εξειδίκευσης, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360 , σε συνεργασία με το The British Butler Institute (TBBI), προσφέρει κατά αποκλειστικότητα ένα μοναδικό, στο είδος του, πρόγραμμα εξειδίκευσης.

Ο λόγος για το Professional Butler Course , το οποίο απευθύνεται σε αποφοίτους σχολών και επαγγελματίες του τομέα Τουρισμού, οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν το γνωστικό πεδίο και τις επαγγελματικές τους επιλογές και δεν προσφέρεται από κανένα άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Το Professional Butler course διαρκεί 120 ώρες και δίνει τη δυνατότητα μιας άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης με ιδιαίτερα υψηλές απολαβές. Μέσα από το εξαιρετικό Professional Butler Course οι εκπαιδευόμενοι εξοπλίζονται με "μοντέρνες" και "παραδοσιακές" δεξιότητες, οι οποίες διασφαλίζουν την ικανότητά τους να προσφέρουν ποιότητα και υπεροχή στην εξυπηρέτηση σε όλο τον κόσμο! Ενδεικτικά κάποιες από τις θεματικές ενότητες του Professional Butler course είναι οι εξής: Σωστό πρωτόκολλο εξυπηρέτησης, International Etiquette, Εισαγωγή στον κόσμο VVIP και Τεχνικές πρόβλεψης και συνέπειας.

Η ισχύς εν τη ενώσει!

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360, με 48 χρόνια ισχυρής παρουσίας στα ελληνικά εκπαιδευτικά δρώμενα, δραστηριοποιείται σε 4 πόλεις, Θεσσαλονίκη , Ιωάννινα , Πάτρα , Kαλαμάτα και αριθμεί περισσότερους από 9.000 ενεργούς σπουδαστές, 50.000 αποφοίτους, 1.100 καθηγητές και 150 άτομα διοικητικό προσωπικό.

To TBBI έχει αναγνωριστεί ως το καλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα για Butler και Hospitality Training παγκοσμίως. Eίναι μια ιδιωτική ακαδημία που εδρεύει στο Λονδίνο και ακολουθεί όλα τα νέα διεθνή πρότυπα. Συνεργάζεται με 5 πολύ γνωστές αλυσίδες ξενοδοχείων συνδράμοντας και στη στελέχωση τους. Το TBBI είναι το μόνο Ινστιτούτο Butler στον κόσμο και έχει παγκόσμιο σήμα που έχει χορηγηθεί από την HM Trademark.