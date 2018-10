Περισσότερες από 20.000 συναντήσεις εργασίας στο Athens #JobFestival 2018

H συνάντηση υποψηφίων για εργασία με κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες από διάφορους κλάδους, η διενέργεια προγραμματισμένων συνεντεύξεων με εταιρίες που αναζητούν προσωπικό, η απόκτηση σημαντικών επαγγελματικών δεξιοτήτων, συνυφασμένων με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, η γνωριμία και η κατανόηση των βασικών εργαλείων στην αναζήτηση εργασίας, η επικοινωνία και η δικτύωση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων ήταν οι στόχοι που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του Athens #JobFestival 2018.

Επιπλέον οι παράλληλες δράσεις, που είχαν ως σημείο αναφοράς την κατάλληλη προετοιμασία για μια επιτυχημένη συνέντευξη, αλλά και για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, κέντρισαν για άλλη μία χρονιά το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Πιο συγκεκριμένα, οι πάνω από 3.000 επισκέπτες που παρευρέθηκαν στη φετινή διοργάνωση είχαν τη δυνατότητα να:

Επισκεφθούν τα περίπτερα των 44 επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους που αναζητούσαν προσωπικό.

Παρακολουθήσουν 36 ώρες workshops με θέματα σχετικά με την αναζήτηση εργασίας και την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Δεχθούν συμβουλές dress code για τη συνέντευξη, αλλά και για την καθημερινότητά τους στην εργασία.

Βγάλουν την πιο κατάλληλη επαγγελματική φωτογραφία για το CV τους και τον LinkedIn λογαριασμό τους.

Βελτιώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα και το LinkedΙn προφίλ τους σε πραγματικό χρόνο με τη βοήθεια εξειδικευμένων στελεχών του χώρου.

Μάθουν τα μυστικά του on-line gamification ως κομματιού της συνέντευξης εργασίας.

Συμβουλευτούν έναν από τους 26 coaches για να μάθουν πώς να πετύχουν τους στόχους τους και πώς να διαχειριστούν τις προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις.

Το Athens#JobFestival, επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε, είναι μια διήμερη εκδήλωση στο πλαίσιο των δράσεων «Επί το Έργον» του Skywalker.gr που πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά στην Αθήνα με σκοπό να ενισχύσει την απασχολησιμότητα και να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας μέσω της συνάντησης εταιριών που αυτή την περίοδο προσλαμβάνουν προσωπικό και μελλοντικών εργοδοτών με υποψηφίους για εργασία.

Μία ακόμα επιτυχημένη κίνηση και φέτος αποτέλεσε η διαδικασία των συνεντεύξεων, που συνέβαλε αφενός οι υποψήφιοι να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και αφετέρου οι εταιρίες να βρουν τον κατάλληλο υποψήφιο για την εκάστοτε θέση εργασίας.

Το Skywalker.gr προσπαθεί να ενισχύει συνεχώς το οικοσύστημα της εργασίας στην Ελλάδα. Προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους με τα #JobFestivals που διοργανώνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αφήνοντας χιλιάδες ικανοποιημένους επισκέπτες.

Το Skywalker.gr είναι το πρώτο site που δραστηριοποιήθηκε στην αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα, ήδη από το 1999. Σήμερα παραμένει η μοναδική ελληνική ιστοσελίδα στον χώρο και η πρώτη επιλογή στην αναζήτηση εργασίας. Οι εταιρίες που το εμπιστεύονται για τη δημοσίευση των αγγελιών τους ξεπερνούν τις 6.000 και οι επισκέπτες καθημερινά αγγίζουν τις 40.000.

