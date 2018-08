Ο Σωτήρης Κοντιζάς αποκλειστικά στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Ομάδες σπουδαστών υπό τις οδηγίες και την καθοδήγηση του Σωτήρη Κοντιζά θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ζήσουν από πρώτο χέρι την εμπειρία ενός πραγματικού εστιατορίου. Από τη επιλογή της πρώτης ύλης, τη δημιουργία του μενού, τη διαχείριση του budget και των αποθεμάτων έως το service σε «πραγματικούς» πελάτες, οι σπουδαστές της μεγαλύτερης Σχολής Μαγειρικής της χώρας θα αποτελέσουν μέρος ενός μοναδικού εγχειρήματος για τα ελληνικά δεδομένα, απόρροια της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ για hands-on εκπαίδευση που προετοιμάζει τους επαγγελματίες του αύριο. Όμως, πάνω από όλα, οι μελλοντικοί μάγειρες θα διδαχθούν πώς οφείλουν να «στέκονται» μέσα στον ζωντανό οργανισμό που ακούει στο όνομα «επαγγελματική κουζίνα»!

Ξεκινώντας το 2006 πλάι στον Χριστόφορο Πέσκια στο εμβληματικό «48 the restaurant» και διανύοντας μία ανοδική πορεία σε γνωστά εστιατόρια της Αθήνας, ο Σωτήρης Κοντιζάς αποφάσισε να δοκιμαστεί στην ευρωπαϊκή σκηνή, ξεκινώντας από την Κοπεγχάγη με το Geranium του Rasmus Kofoed και το Studio του Torsten Vildgaard μπαίνοντας στα βαθιά της υψηλής κουζίνας και γαστρονομίας, εξασφαλίζοντας έτσι τη μετάβαση του στο περίφημο The Ledbury του Λονδίνου πλάι στον Brett Graham.

Ήταν φυσικό η τόσο εντυπωσιακή και -πλούσια σε γνώση- πορεία του, να τον οδηγήσει στο να αφήσει το δικό του μαγειρικό αποτύπωμα με το NOLAN. Το όραμα του πήρε σάρκα και οστά τον Δεκέμβριο του 2015 και διακρίθηκε με Bib Gourmand από τον οδηγό Michelin μέσα σε έναν μόλις χρόνο, με τον ίδιο να βραβεύεται ως καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος Chef για το 2016 για ένα είδος κουζίνας που δύσκολα μπαίνει σε πλαίσια και κατηγορίες.

Από το 2016 ο Σωτήρης Κοντιζάς συμμετέχει ως βασικός κριτής στο ελληνικό «Master Chef», που προβάλλεται από το Star Channel.

ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑΣ, Κοδριγκτώνος 16, τηλ.: 210 8224074

ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, Σωτήρος 1, 210 8224074

ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τσιμισκή 14, 2310 260200

ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΚΡΗΤΗΣ, Θεοτοκοπούλου & Κορωναίου, Ηράκλειο, 2810 300900

ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΛΑΡΙΣΑΣ, 6ο χλμ. Λάρισας – Νίκαιας, 2410 660400