Η Sony παρουσιάζει τα νέα της προϊόντα στην IFA 2018

Στη συνέντευξη Τύπου της Sony που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Αυγούστου στις 14:00 τοπική ώρα, πριν από την επίσημη έναρξη της IFA, ο κος Kenichiro Yoshida, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Sony Corporation, τόνισε ότι η εταιρεία θα ενισχύσει τόσο την εμπιστοσύνη των δημιουργών όσο και των χρηστών, σύμφωνα με την εταιρική της κατεύθυνση που συνοψίζεται στο ότι «ερχόμαστε πιο κοντά στους ανθρώπους». Προσθέτει: «Τα ηλεκτρονικά προϊόντα μας παίζουν τον ζωτικό ρόλο της σύνδεσης των δημιουργών που παράγουν αυτά τα εντυπωσιακά ηχητικά και οπτικά περιεχόμενα με τους χρήστες που τα απολαμβάνουν». Τονίζει ότι «Εκτός από την καταγραφή της «Πραγματικότητας», μέσα από την αναζήτηση ήχου υψηλής πιστότητας και τις τεχνολογίες βίντεο υψηλής ευκρίνειας, στη συνέχεια, πιστεύω ότι είναι εξίσου σημαντικό για τη Sony να προσφέρει αξία σε πραγματικό χρόνο. Ο πραγματικός χρόνος περιγράφει την έννοια του «αυτή τη στιγμή, ζωντανά».

Στη συνέχεια, ο κος Ichiro Takagi, Ανώτερος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος που είναι υπεύθυνος για τις κατηγορίες Home Entertainment & Sound Business δήλωσε ότι «μέσω της καλύτερης δυνατής ποιότητας εικόνας και ήχου, θέλουμε να μεταφέρουμε πλήρως την πρόθεση του δημιουργού και να προσφέρουμε την κορυφαία οπτικοακουστική εμπειρία στους χρήστες». Στη συνέχεια παρουσίασε τις τελευταίες τηλεοράσεις και προϊόντα ήχου της Sony. Τέλος, o κος Mitsuya Kishida, Πρόεδρος της Sony Mobile Communications Inc., ανέβηκε στη σκηνή για να αποκαλύψει το νέο Xperia™ smartphone. Δήλωσε, επίσης, ότι «η Sony Mobile βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των 5G πρωτοβουλιών της Sony με τεχνολογίες κινητών δικτύων που φέρνουν τους χρήστες και τους δημιουργούς πιο κοντά δίνοντας περιεχόμενο ακριβώς όπως το οραματίστηκαν οι δημιουργοί του».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη τύπου εδώ.

Τα κύρια προϊόντα που παρουσιάστηκαν

Home Entertainment & Ήχος

Η Sony παρουσίασε τα WH-1000XM3, την τελευταία προσθήκη στη σειρά ασύρματων ακουστικών εξουδετέρωσης θορύβου 1000X της Sony. Το νέο αυτό μοντέλο ακουστικών διαθέτει σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την κορυφαία τεχνολογία εξουδετέρωσης θορύβου*1 με τον νέο HD επεξεργαστή εξουδετέρωσης θορύβου QN1 με απόδοση περίπου τέσσερις φορές καλύτερη από τον προηγούμενο επεξεργαστή. Αυτό το στοιχείο που αναπτύχθηκε πρόσφατα δεν αναιρεί απλά χαμηλής συχνότητας θορύβους από αεροπλάνα, όπως ο προκάτοχός του, αλλά ακυρώνει περαιτέρω τους παρασκηνιακούς, μέσης και υψηλής συχνότητας ήχους της καθημερινότητας, όπως τους ήχους στο δρόμο και τις ανθρώπινες φωνές. Η προσθήκη ενός υψηλής ποιότητας εσωτερικού ενισχυτή ακουστικών για τον επεξεργαστή εξουδετέρωσης θορύβου HD QN1 προσφέρει εκπληκτικά υψηλή ποιότητα ήχου. Οι χρήστες μπορούν άνετα να βυθιστούν στη μουσική τους οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε μέρος. Στην κατηγορία ασύρματων ακουστικών, η Sony παρουσίασε τα πραγματικά ασύρματα σπορ ακουστικά WF-SP900. Αδιάβροχα*2 και ανθεκτικά στη σκόνη*3, τα WF-SP900 διαθέτουν εσωτερική μνήμη, επιτρέποντας στους χρήστες να αναπαράγουν μουσική από το smartphone τους με σύνδεση Bluetooth® ή χωρίς καμία απολύτως συσκευή, ακόμη και όταν κολυμπούν στη θάλασσα.

Η σειρά Signature της Sony αποτελεί το αποκορύφωμα των πιο εκλεπτυσμένων τεχνολογιών της Sony στην επιδίωξη του τέλειου ήχου. Τα προϊόντα ήχου αυτής της σειράς φέρνουν τη μουσική στα αυτιά μας, όπως ακριβώς την δημιούργησαν οι καλλιτέχνες. Σε αυτήν την κατηγορία, η Sony πρόσθεσε την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής DMP-Z1 και τα στερεοφωνικά ακουστικά IER-Z1R. Το DMP-Z1 χρησιμοποιεί έναν αναλογικό ενισχυτή υψηλής απόδοσης και ένα μοναδικό ανεξάρτητο σύστημα μπαταρίας για να προσφέρει τον τέλειο ήχο. Το IER-Z1R διαθέτει απόκριση συχνότητας έως 100 kHz για μια πρωτοφανή εμπειρία ακρόασης.

Η Sony θα παρουσιάσει τα in-ear ακουστικά σκηνής σε σύνδεση με monitor IER-M9 και IER-M7, αρχικά στην Αμερική και την Ασία*4 αυτό το φθινόπωρο, τα οποία παρέχουν την ποιότητα ήχου, την απομόνωση ήχου και τη σταθερή εφαρμογή που αναζητούν οι καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας.

Στην κατηγορία των τηλεοράσεων, η Sony ανακοίνωσε το λανσάρισμα της σειράς BRAVIA® MASTER στην Ευρώπη από τον Σεπτέμβριο, η οποία επιδιώκει να μεταφέρει πιστά την πρόθεση και το όραμα των δημιουργών. Η σειρά τηλεοράσεων AF9 4K OLED και η ZF9 4K LCD είναι εφοδιασμένη με έναν καινούργιο επεξεργαστή εικόνας επόμενης γενιάς, τον X1 Ultimate, ο οποίος διαθέτει περίπου τις διπλάσιες δυνατότητες επεξεργασίας απ’ τα σημερινά μοντέλα υψηλών προδιαγραφών. Αναδεικνύει τις καλύτερες δυνατότητες OLED και LCD.

Η σειρά AF9 είναι εξοπλισμένη με τον Pixel Contrast Booster, ο οποίος αναπαράγει πιστά εικόνες με βαθύ μαύρο και υψηλή φωτεινότητα. Η μοναδική και προηγμένη τεχνολογία ήχου, το Acoustic Surface Audio +, προσφέρει νέα επίπεδα βαθύτερης απόδοσης, μέσω της προσθήκης ενός ενεργοποιητή στο κέντρο της οθόνης, καθώς και μέσω ενός TV Center Speaker Mode*5 που δίνει την δυνατότητα στον ήχο να προέρχεται ακριβώς από το κέντρο της οθόνης.

Στην έκθεση, η Sony θα πραγματοποιήσει επίσης μια επίδειξη χρησιμοποιώντας τη σειρά δεκτών εικόνας-ήχου συμβατών με voice assistant, οι οποίοι μπορούν να αναπαράγουν μουσική, να παρέχουν ειδήσεις ή άλλες πληροφορίες και να ελέγχουν συσκευές IoT, όπως φώτα δωματίου.

Η επίδειξη θα συμπεριλαμβάνει τα ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου WH-1000XM3, BRAVIA*6 με ενσωματωμένο μικρόφωνο που επιτρέπουν την hands-free φωνητική αναζήτηση, το έξυπνο ηχείο SRS-XB501G της σειράς EXTRA BASS ™ με ενσωματωμένο το Google Assistant, τη μπάρα ήχου HT- ZF9 με Amazon Alexa συμβατότητα ελέγχου*7, και άλλα. Η ολοένα πιο βολική και ποικίλη σειρά συσκευών συμβατών με voice assistant της Sony θα προβληθεί σε μια σειρά από διαφορετικά εσωτερικά και εξωτερικά σενάρια.

XperiaTM Smartphones

Η Sony Mobile Communications παρουσίασε το Xperia XZ3, ένα νέο smartphone στην ναυαρχίδα σειρά της, το οποίο διαθέτει ένα κυρτό 3D γυάλινο στοιχείο που δένει άψογα με την οθόνη OLED. Θα διατεθεί σε διάφορες χώρες και περιοχές από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2018*8.

Το Xperia XZ3 έρχεται με οθόνη OLED 6.0 ιντσών συμβατή με HDR και διαθέτει αναλογία εικόνας QHD + (2880x1440) 18: 9. Οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν με μεγάλο ενδιαφέρον όμορφες εικόνες, χάρη στις βραβευμένες τεχνολογίες BRAVIA OLED TV. Επιπλέον, η προηγμένη τεχνολογία X-Reality ™ για κινητά θα "μετατρέψει" το περιεχόμενο SDR σε σχεδόν HDR, έτσι ώστε ακόμα και όταν οι χρήστες κάνουν streaming online βίντεο, να μπορούν να απολαύσουν μια υψηλής ποιότητας εμπειρία αναπαραγωγής, ενώ σε συνδυασμό με το ισχυρότερο μπροστινό στερεοφωνικό ηχείο και το Dynamic Vibration System, προσφέρουν μια ασύγκριτη εμπειρία ψυχαγωγίας.

Το Xperia XZ3 διαθέτει ένα νέο έξυπνο περιβάλλον χρήστη (UI), την πλευρική αίσθηση που χρησιμοποιεί το AI για εύκολη πλοήγηση οθόνης με το ένα χέρι, στη μεγάλη οθόνη. Πατώντας απλώς δύο φορές οπουδήποτε και στις δύο πλευρές της οθόνης, εμφανίζει το πρόγραμμα εκκίνησης εφαρμογών, προβλέποντας έξυπνα τις εφαρμογές και τις γρήγορες ρυθμίσεις που οι χρήστες θέλουν να χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια ανάλογα με τον τρόπο ζωής τους, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας, της θέσης και της συχνότητας χρήσης, τοποθετώντας τες σε κοντινή απόσταση. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ανοίξουν μια εφαρμογή ή να τραβήξουν μια φωτογραφία από μια άνετη θέση, χωρίς να χρειαστεί να κουνήσουν το χέρι τους.

Η κύρια κάμερα διαθέτει το προηγμένο σύστημα λήψεων Motion Eye ™ της Sony, με 19,2 megapixel. Το Xperia XZ3 είναι επίσης εξοπλισμένο με το νέο "smart launch" με AI που προετοιμάζει αμέσως την κάμερα όταν οι χρήστες κρατούν το τηλέφωνό τους σε οριζόντια θέση για να βγάζουν φωτογραφίες ανεμπόδιστα. Η νέα κάμερα UI έχει επίσης επανασχεδιαστεί, ώστε να είναι πιο διαισθητική. Η μπροστινή κάμερα προσφέρει 13,2 MP και έναν νέο φακό F1.9 με τη νέα λειτουργία “portrait selfie” για βελτιώσεις στον τόνο του δέρματος και λήψεις σε φόντο «bokeh».

Tο Xperia XZ3 θα κυκλοφορήσει στην τελευταία έκδοση του Android™ 9 Pie και είναι εξοπλισμένο με την Mobile Platform της Qualcomm® Snapdragon ™ 845, ανθεκτικό σε νερό και σκόνη, με συμβατότητα ασύρματης φόρτισης Qi και πλήθος άλλων προηγμένων λειτουργιών.

Digital Imaging/ Ψηφιακή Απεικόνιση

Οι DSC-HX99 και DSC-HX95 είναι τα δύο νεότερα μοντέλα της σειράς Cyber-shot®, τα οποία θα κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη από τον Οκτώβριο. Έρχονται στο μικρότερο*9, εξαιρετικά συμπαγές σώμα στον κόσμο, καθώς και με τον φακό ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-720mm*10 με μεγιστοποίηση μεγέθυνσης. Προσφέροντας τα πάντα, από ευρεία γωνία έως super-telephoto σε ένα ενιαίο πακέτο, είναι η ιδανική «φορητή» συντροφιά για φωτογραφία είτε για ταξίδια, είτε για την καθημερινότητα. Εκτός από την εγγραφή βίντεο υψηλής ευκρίνειας 4K*11, το πιο πρόσφατο σύστημα επεξεργασίας εικόνας επιτρέπει συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας έως και 10 καρέ ανά δευτερόλεπτο*12 και εξαιρετικά ακριβές Fast Intelligent AF. Άλλα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την τεχνολογία Eye AF, την εξαγωγή αρχείων σε μορφή RAW, την εστίαση αφής/κλείστρο αφής*13, καθώς και την υποστήριξη του συνδέσμου πληροφοριών θέσης*14 μέσω Bluetooth®.

Seed Acceleration Program (SAP)

Το FES Watch U «γεννήθηκε» από το Πρόγραμμα Seed Acceleration της Sony (SAP), το οποίο δημιουργεί startup projects και υποστηρίζει επιχειρηματικές δραστηριότητες. Θα είναι διαθέσιμο για αγορά στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το FES Watch U είναι ένα μοδάτο ρολόι που χρησιμοποιεί e-paper στην επιφάνεια του ρολογιού και στον ιμάντα του καρπού. Οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν μεταξύ των αγαπημένων τους σχεδίων και να το αλλάζουν μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. Προκειμένου να παρουσιάσει τις νέες δυνατότητες που προκύπτουν από τον συνδυασμό της τεχνολογίας και της μόδας, η Sony θα παρουσιάσει επίσης ένα πρότυπο ζευγάρι παπούτσια με εξωτερική σόλα και λογότυπο N, των οποίων ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξει. Αυτά αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας τα παπούτσια 247v2 της New Balance.

AI x Robotics

Στην έκθεση, το αυτόνομο ρομπότ Aibo εμφανίζεται στην Ευρώπη για πρώτη φορά. Από την κυκλοφορία του στην Ιαπωνία τον Ιανουάριο του 2018, το Aibo έχει ξεπεράσει τα 20.000 τεμάχια παραγωγής και αποστολών, ενώ αναμένεται το λανσάρισμά του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Στον τομέα του AI (τεχνητή νοημοσύνη) και της ρομποτικής, πολλά έργα παρουσιάζουν σταθερή πρόοδο και η Sony θα συνεχίσει να προσφέρει νέες ιδέες που επεκτείνουν το τι είναι δυνατό στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών συνδυάζοντας τις τεχνολογίες απεικόνισης και ήχου, αισθητήρες και mechatronics με AI, ρομποτική, κινητή τηλεφωνία και άλλα.

