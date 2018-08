Έκθεση της Siemens προετοιμάζει τις πόλεις για την άφιξη των αυτόνομων οχημάτων

Η έκθεση παροτρύνει τις αστικές περιοχές να χρησιμοποιήσουν συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα για να επανεστιάσουν τα αστικά περιβάλλοντα στους πολίτες αντί στα αυτοκίνητα. Η σύνδεση των αυτόνομων οχημάτων με τις έξυπνες υποδομές για τις μεταφορές μπορεί να μεγιστοποιήσει τα οφέλη τους. Τα μεγαλύτερα οφέλη από τα αυτόνομα οχήματα θα προκύψουν από την ικανότητα να παρέχουν διαδρομές από έναν κόμβο μεταφοράς σε έναν τελικό προορισμό, ενώ θα βοηθήσουν τη διοίκηση των πόλεων να παράσχει νέες υπηρεσίες μεταφορών.

Η έλευση συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων (Connected and Autonomous Vehicles) έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει σημαντικές και ανατρεπτικές αλλαγές στις πόλεις σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με έκθεση που παρουσίασε η Siemens. Η έκθεση “Cities in the Driving Seat” υπογραμμίζει την ανάγκη οι πόλεις να σχεδιάσουν νωρίς και να αντιμετωπίσουν το ζήτημα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μετασχηματισμών όσον αφορά τις μετακινήσεις. Η μελέτη, που παρουσιάστηκε στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τις Πόλεις, στη Σιγκαπούρη, διερευνά τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ αστικής ανάπτυξης, πολιτικών για τις δημόσιες μεταφορές, παροχής ενέργειας, ρύπανσης και αυξανόμενου ποσοστού συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων μέσα στην κυκλοφορία στην πόλη. Η έλλειψη μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού και οι καθυστερημένες επενδύσεις σε υποδομές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αρνητικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, υποστηρίζουν οι συντάκτες του Global Centre of Competence Cities της Siemens.

«Τα αυτόνομα οχήματα πρέπει να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης μεταμόρφωσης των αστικών περιοχών. Οι πόλεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι εργάζονται προς την κατεύθυνση για να βάλουν σε προτεραιότητα τους ανθρώπους - και όχι τα αυτοκίνητα, ειδάλλως κινδυνεύουμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Το μέλλον των πόλεών μας θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικό με την υιοθέτηση συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων και θα μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση των μελλοντικών τάσεων στην κλιματική αλλαγή, την ποιότητα του αέρα, τη δημόσια υγεία και σε πολλά άλλα», δήλωσε ο Pete Daw, Διευθυντής Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Siemens Global Centre of Competence Cities.

Η έκθεση “Cities in the Driving Seat - Connected and Autonomous Vehicles in Urban Development” παρέχει πληροφορίες για τις ευκαιρίες καθώς και τους κινδύνους για τις πόλεις που αντιμετωπίζουν την άφιξη των συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων. Η μελέτη περιλαμβάνει κομμάτια από ειδικούς της βιομηχανίας που καλύπτουν θέματα όπως το κλίμα, η υγεία, η προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική. Επιπλέον, η έκθεση περιγράφει τα βασικά οφέλη και τους δυνητικούς κινδύνους των αυτόνομων οχημάτων. Εξετάζει τα σενάρια για την υιοθέτηση αυτόνομων οχημάτων, τα οποία απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα μπορούν να διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο υιοθετούνται.

Η δυναμική των συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων να φέρουν μετασχηματιστικές αλλαγές είναι τεράστια. Τα οφέλη περιλαμβάνουν:

• Διαδρομές από έναν κόμβο μεταφοράς σε έναν τελικό προορισμό που θα ενισχύσουν τις δημόσιες συγκοινωνίες.

• Μείωση του θορύβου, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

• Μείωση του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα και των τραυματισμών. Ετησίως, 1.25 εκατομμύρια ζωές χάνονται σε ολόκληρο τον κόσμο λόγω οδικών συγκρούσεων, ενώ το 90% των συγκρούσεων αυτών είναι αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους.

• Διευρυμένη πρόσβαση για μετακινήσεις στους νέους, τους ηλικιωμένους, τους αναπήρους και σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

• Αναδιάθεση των εκτάσεων γης που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για στάθμευση και οδοστρώματα, για χώρους πρασίνου, κατοικίες, σχολεία, προστατευμένες λωρίδες κυκλοφορίας κλπ.

• Μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ασφάλεια μέσω της σύνδεσης και της επικοινωνίας των οχημάτων με τις υποδομές των πόλεων.

Ωστόσο, χωρίς σαφείς και προσεγμένες πολιτικές και κανονισμούς, η άφιξη των συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες, όπως:

• Τη συνέχιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, εάν δεν νομοθετηθεί τα συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα να είναι χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

• Μη μείωση της ιδιοκτησίας οχημάτων εάν τα άτομα προτιμήσουν το δικό τους συνδεδεμένο και αυτόνομο όχημα αντί να υιοθετήσουν ένα κοινό σύστημα μεταφορών.

• Το αχρησιμοποίητο συνδεδεμένο και αυτόνομο όχημα μπορεί να προκαλεί συμφόρηση και να απαιτεί περιττό χώρο στάθμευσης.

• Αύξηση των χιλιομέτρων των οχημάτων που ταξιδεύουν αν τα άτομα αντικαταστήσουν το περπάτημα, τη χρήση ποδηλάτου ή τη δημόσια συγκοινωνία με τη χρήση συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων.

Για να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της αυτοματοποίησης και της εμφάνισης των συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων, η έκθεση συνιστά να αξιοποιηθεί η ανάπτυξη τεσσάρων μετασχηματισμών σε ενιαία βάση: της αυτοματοποίησης, της ηλεκτροδότησης, της ψηφιακής συνδεσιμότητας και των από κοινού μετακινήσεων. Η υιοθέτηση μετασχηματισμών για τις συγκοινωνίες μεμονωμένα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα ή να μειώσει τα πιθανά οφέλη. Η μελέτη καθορίζει τρία πιθανά σενάρια για να δείξει πώς τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να διαφέρουν ανάλογα με το όραμα και τις πολιτικές που εφαρμόζει μια πόλη.

Το σενάριο της ισχυρής πόλης υποθέτει ότι η από κοινού μετακίνηση γίνεται το σύνηθες και η ιδιωτική ιδιοκτησία αυτοκινήτων μειώνεται, ότι οι χώροι στάθμευσης ‘’ξεκλειδώνουν’’ και μετατρέπονται σε σχολεία, νοσοκομεία και νέες κατοικίες και ότι τα περισσότερα οχήματα είναι ηλεκτρικά και τροφοδοτούνται από δίκτυα καθαρής ενέργειας.

Το σενάριο «business- as- usual» παρέχει μια προοπτική για τις μεταφορές του μέλλοντος που δεν υπαγορεύεται από ένα συνεκτικό όραμα ή από αποτελεσματικές πολιτικές. Οι υποτιθέμενες επαναστάσεις στην αυτοματοποίηση των οχημάτων και στην ηλεκτροκίνηση δεν απογειώνονται σε κλίμακα και η ιδιωτική χρήση παραμένει ο κανόνας, η μικρή αστική γη αποδεσμεύεται και μόνο ένας μικρός αριθμός συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων είναι ηλεκτρικά.

Στο σενάριο κατά το οποίο τα συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα αποτελούν είδος πολυτελείας, τα οποία παραμένουν μια αποκλειστική σπανιότητα, η ιδιωτική ιδιοκτησία αυτοκινήτων είναι ο κανόνας, τα κοινά οχήματα και τα κοινά δρομολόγια παραμένουν μια αντίληψη εξειδικευμένης χρήσης και η χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Τα οχήματα προωθούν το concept των εξατομικευμένων ταξιδιών και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κινητήρες εσωτερικής καύσης, προκαλώντας περισσότερες εκπομπές CO2 από ποτέ.