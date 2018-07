Η οπτική ίνα φτάνει μέχρι το σπίτι για υπερ-υψηλές ταχύτητες Internet

Η νέα εποχή των υπερ-υψηλών ταχυτήτων σταθερού internet με την οπτική ίνα να φτάνει στην πρίζα του σπιτιού, είναι πλέον γεγονός. Έπειτα από την ενεργοποίηση της πρώτης σύνδεσης με υποδομή Fiber To The Home από την COSMOTE στο Παλαιό Φάληρο, την Τρίτη 10 Ιουλίου, το FTTH (Fiber To The Home) έγινε το trending topic των ημερών και η κοινωνία των Gigabit ήρθε ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή της. Στη ζωντανή επίδειξη ταχύτητας σταθερού Internet, που έγινε στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ στο Π. Φάληρο, το κοντέρ «τερμάτισε» αγγίζοντας την εντυπωσιακή τιμή του 1Gbps, αναδεικνύοντας τις απεριόριστες δυνατότητες που φέρνουν οι οπτικές ίνες.

Αυτή τη στιγμή, με τα προγράμματα COSMOTE Double Play Fiberspeed που είναι διαθέσιμα, σε συγκεκριμένες περιοχές των Δήμων Παλαιού Φαλήρου και Καλαμάτας, οι καταναλωτές μπορούν να απολαμβάνουν υπερυψηλές ταχύτητες σταθερού Internet 100 και 200Mbps, με δυνατότητα άμεσης αναβάθμισης σε 1Gbps. Μάλιστα, μέσω της δράσης Superfast Broadband του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, οι καταναλωτές μπορούν να πάρουν τα προγράμματα με επιδότηση συνολικού ύψους €360, αποκτώντας το ειδικό κουπόνι στο sfbb.gr.

Οι περιοχές κάλυψης συνεχώς θα επεκτείνονται. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Ομίλου ΟΤΕ, έως το τέλος του 2019, η κάλυψη COSMOTE Fiber To The Home θα περιλαμβάνει περίπου 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Σταδιακά, η κάλυψη FTTH αναμένεται να φθάσει το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2022. Το δίκτυο αυτό θα καλύπτει με οπτική ίνα και εγκαταστάσεις μεγάλης κοινωνικής σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα μεταφορών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτίρια.

Επενδύσεις 2 δισ. ευρώ έως το 2022 για δίκτυα & νέες τεχνολογίες

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα. Έχοντας υλοποιήσει επενδύσεις άνω των €2 δισ. την περασμένη εξαετία, ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, το COSMOTE Fiber. Με μήκος διαδρομής πάνω από 43.000χλμ, σήμερα δίνει τη δυνατότητα σε πάνω από 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις να απολαμβάνουν πολύ υψηλές ταχύτητες Internet και προηγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω οπτικών ινών.

Το δίκτυο οπτικών ινών COSMOTE Fiber είναι ιδιοκτησία της ΟΤΕ Α.Ε.

«Έχω πει αρκετές φορές ότι τελικός στόχος και αναπόσπαστο μέρος των τεχνολογικών σχεδίων μας είναι η οπτική ίνα να φτάσει στο σπίτι. Πριν λίγους μήνες, στα τέλη Μαρτίου, ανακοινώσαμε το νέο μας επενδυτικό πλάνο ύψους €2 δισ. έως το 2022, μέσω του οποίου θα φέρουμε την οπτική ίνα σε 1 εκατομμύρια σπίτια», είπε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που έγινε για την ενεργοποίηση της πρώτης σύνδεσης με υποδομές Fiber to the Home στο Παλαιό Φάληρο.

«Σήμερα φέρνουμε την οπτική ίνα στην πρίζα του σπιτιού. Και σήμερα ξεκινάμε να κάνουμε πραγματικότητα την Κοινωνία των Gigabit στη χώρα μας. Ξεκινάμε από το Παλαιό Φάληρο με ταχύτητες 100 & 200Mbps, με δυνατότητα άμεσης αναβάθμισης σε 1 Gbps. Η διαδικασία για να αποκτήσουν οι πολίτες σύνδεση Fiber to the Home, αξιοποιώντας την επιδότηση του Υπουργείου, είναι πολύ απλή μέσα από το site μας και όλα τα κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, 6 περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα έχουν FTTH μέχρι το τέλος της χρονιάς. Έως το τέλος του 2019, η κάλυψη Fiber To The Home θα περιλαμβάνει περίπου 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε Αττική Θεσσαλονίκη, και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Σταδιακά η κάλυψη FTTH του Ομίλου ΟΤΕ θα φθάσει το 1 εκατομμύριο το 2022», συνέχισε ο κ. Τσαμάζ.