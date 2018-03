Ένα μοναδικό οδοιπορικό στον Άη Στράτη και τους κατοίκους (pics & vid)

Σχεδόν όλη νύχτα ταξιδεύει κανείς με πλοίο από το Λαύριο για να φτάσει στον Άη Στράτη, το πιο απομονωμένο νησί του Αιγαίου. Πολλές φορές μάλιστα το δρομολόγιο δεν «πιάνει λιμάνι» λόγω του καιρού, γεμίζοντας απογοήτευση τους περίπου 200 κατοίκους του. «Η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη στον Άη Στράτη» μας λέει η Μαρία Κουτσουρίδη, κτηνοτρόφος που γεννήθηκε και μένει στο νησί με την οικογένεια της.

Γι’ αυτούς τους ανθρώπους η επικοινωνία και η τεχνολογία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία καθώς είναι η μόνη γέφυρα που τους ενώνει κάθε στιγμή με τον υπόλοιπο κόσμο.

«Ο Άη Στράτης είναι ένας τόπος που έχει πολλά να δώσει στους κατοίκους του και στους επισκέπτες. Έχουμε αγκαλιάσει την τεχνολογία στην καθημερινότητα μας, στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία γιατί μας στηρίζει στην προσπάθεια μας να κάνουμε τη ζωή στο νησί πιο εύκολη και να το αναδείξουμε σε τουριστικό προορισμό» σχολιάζει η Δήμαρχος του Άη Στράτη, Μαρία Κακαλή, η νεότερη Δήμαρχος της χώρας μας.

Στηρίζοντας τις προσπάθειες των κατοίκων του νησιού να αναζωογονήσουν τον τόπο τους και να αναδείξουν τις δυνατότητες του, η WIND επέλεξε να συνεχίσει το πρόγραμμα «Ερχόμαστε Κοντά» για ισότιμη πρόσβαση όλων των Ελλήνων στις απεριόριστες δυνατότητες της επικοινωνίας, στον Άη Στράτη.

Η εταιρεία, που επενδύει στην τεχνολογική αναβάθμιση της άγονης γραμμής, παρέχει δωρεάν επικοινωνία για έναν ολόκληρο χρόνο σε όλους τους μόνιμους κατοίκους του Αγίου Ευστρατίου έχοντας ήδη προχωρήσει σε ανανέωση του τοπικού δικτύου της με εγκατάσταση υποδομών 4G.

Στο πλαίσιο της δράσης «Ερχόμαστε Κοντά», όλοι οι ενήλικες κάτοικοι του νησιού έλαβαν δώρο smartphones με δωρεάν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας για έναν χρόνο, όλοι οι μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου έλαβαν smartphones & laptops με δωρεάν σύνδεση F2G και δεδομένων ενώ όλοι οι μαθητές Δημοτικού έλαβαν laptops με δωρεάν σύνδεση στο Internet μέσω της υπηρεσίας Simplify on the Go.

Ο Άη Στράτης είναι ο τρίτος σταθμός του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND, μετά την Ανάφη και τη Σίκινο:

«Η δράση Ερχόμαστε Κοντά μετουσιώνει την πίστη μας ότι μπορούμε με τη δύναμη της τεχνολογίας και της επικοινωνίας να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση του τόπου μας και να δώσουμε στους συνανθρώπους μας την ευκαιρία να εκπληρώσουν τις δυνατότητες τους, όπως οι ίδιοι το θέλουν. Είναι μια δράση που δεν την κάνουμε από το γραφείο μας, πηγαίνουμε εμείς σε κάθε τόπο που επιλέγουμε, γνωρίζουμε τους κατοίκους του και ερχόμαστε κοντά τους. Τα χαμόγελά τους, τα ζεστά τους λόγια, είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή» δηλώνει ο Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Επικοινωνίας της WIND.

Δείτε το οδοιπορικό για τον Άη Στράτη και τους κατοίκους του στο video που φιλοξενείται στο κανάλι του YouTube της WIND .