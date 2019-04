Αρκετό θέαμα πρόσφερε ο πρώτος τελικός ανάμεσα σε Ερυθρό Αστέρα και Μπουντούτσνοστ.

Σε μία επίθεση των γηπεδούχων ο Μπαρόν πάσαρε ψηλά στον Φαγέ ο οποίος κάρφωσε εντυπωσιακά.

Δείτε τη φάση του πρώην φόργουορντ του Προμηθέα.

WOOOHOOO!

What a play by Billy Baron and Mouhammad Faye of @kkcrvenazvezda! #ABALiga #RoadToGlory pic.twitter.com/jXYAfC34tx

— ABA Liga (@ABA_League) 12 Απριλίου 2019